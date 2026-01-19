< sekcia Zahraničie
Prezident ČR Pavel navštívil pápeža, témou rozhovorov bolo aj Grónsko
Podľa Pavla sa na tlaku, ktorý teraz vyvíja americký prezident Donald Trump na európske štáty, bude profilovať to, ako bude Európa vyzerať v budúcnosti.
Autor TASR
Vatikán 19. januára (TASR) - Pápež Lev XIV. prijal v pondelok dopoludnia na audiencii českého prezidenta Petra Pavla a prvú dámu Evu Pavlovú. Medzi témami rokovania bola vojna na Ukrajine, vzťahy medzi Európou a USA či obete sexuálneho zneužívania v cirkvi. TASR o tom informuje na základe správy portálu Novinky.cz.
„Rozprávali sme sa o tom, ako sa veľmi dynamicky premieňa súčasný svet, čo to znamená nielen pre našu republiku, ale čo to znamená pre celú Európu, akým spôsobom sa bude vyvíjať jej vzťah k Spojeným štátom, čo môžeme urobiť preto, aby sme sa úplne nevzdialili od politiky založenej na hodnotách, na pravidlách a neskĺzli len k uplatňovaniu politiky na základe sily,“ povedal Pavel po stretnutí s pápežom.
S hlavou katolíckej cirkvi sa tiež zhodli na tom, že demokratické krajiny by mali byť prirodzenými partnermi a že doteraz neboli využité zďaleka všetky možnosti, ktoré sa ponúkajú na riešenie situácie okolo Grónska a vzájomných ekonomických vzťahov medzi USA a Európou. Svätá stolica po stretnutí zase uviedla, že „bol zdôraznený význam naliehavého úsilia o nastolenie mieru a návrat k princípom a hodnotám, ktoré sú v základoch medzinárodného spolužitia.“
Podľa Pavla sa na tlaku, ktorý teraz vyvíja americký prezident Donald Trump na európske štáty, bude profilovať to, ako bude Európa vyzerať v budúcnosti. To bude zásadné aj pre Česko, ktoré sa podľa prezidenta bude musieť čoskoro rozhodnúť, na akú zo strán sa postaví.
