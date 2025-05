Prezident ČR Pavel prijal ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského

Praha 4. mája (TASR) - Český prezident Petr Pavel v nedeľu popoludní prijal na Pražskom hrade ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho manželku Olenu, oznámil odbor komunikácie prezidentskej kancelárie. Ukrajinský vládny špeciál pristál na ruzynskom Letisku Václava Havla pred poludním. Zelenského tam privítal minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský, informuje TASR podľa spravodajskej stanice ČT24.



Pavel prijal Zelenského a jeho manželku o 15.00 h na prvom hradnom nádvorí. Nasledovalo súkromné stretnutie prezidentských párov a od 16.00 h rokovanie národných delegácií. Tlačová konferencia prezidentov je naplánovaná na 16.45 h, oznámil odbor komunikácie Kancelárie prezidenta republiky. Areál Pražského hradu bude uzavretý pre verejnosť do 19.00 h.



Zelenskyj, ktorého krajina sa už viac ako tri roky bráni proti ruskej vojenskej agresii, na sieti X oznámil, že sa v Česku stretne aj s lídrami parlamentných strán, vedením zbrojárskych spoločností, so študentmi a s ukrajinskou komunitou. Jeho manželka sa zúčastní na otvorení konferencie Healthcare Initiative for Ukraine, čo je podľa prezidenta dôležitá platforma pre posilnenie medzinárodného partnerstva a záchranu životov.



Ukrajinská hlava štátu vyjadrila vďačnosť Česku za zásadnú podporu a posilňovanie spolupráce. „Česká muničná iniciatíva fungovala efektívne, budeme v nej pokračovať. Samostatným smerom spolupráce je rozvoj nášho vojenského letectva, rozšírenie výcvikových programov pre pilotov a zabezpečenie našich síl lietadlami F-16,“ uviedol Zelenskyj. V Prahe chce hovoriť aj o diplomatickom úsilí a spoločnom tlaku na Rusko s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie a ukončenie vojny.



Zelenskyj navštívil Prahu aj v júli 2023. Ukrajinský prezident vtedy okrem iného po rokovaní s Pavlom poďakoval za českú pomoc Ukrajine či varoval pred následkami ruskej propagandy. Česká hlava štátu ocenila ukrajinskú protiofenzívu.



Rovnako ako pred necelými dvoma rokmi sa Zelenskyj stretne tiež s premiérom Petrom Fialom a šéfmi oboch parlamentných komôr. S predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou sa Zelenskyj stretne v pondelok dopoludnia v Snemovni. Fiala privíta Zelenského predpoludním v Strakovej akadémii.



Rokovať budú podľa úradu vlády o pokračovaní poskytovania pomoci Ukrajine, českej muničnej iniciatíve, možnostiach prímeria a zabezpečenia mieru či zapojenia českých firiem do obnovy krajiny. Popoludní sa Zelenskyj stretne s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom a ďalšími predstaviteľmi hornej parlamentnej komory.



Pavel navštívil Ukrajinu 20. a 21. marca. Najskôr v juhovýchodnej Odese rokoval s vicepremiérom a ministrom pre obnovu a regionálny rozvoj Oleksijom Kulebom a predstaviteľmi niekoľkých regiónov. Po prejazde vlakom do Kyjeva navštívil okrem iného nemocnicu Ochmatdyt, rokoval so Zelenským, ako aj s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom.



Zelenskyj sa mal podľa pôvodných plánov tento týždeň v utorok zúčastniť na summite Iniciatívy Trojmoria vo Varšave, stretnúť sa mal práve aj so svojím českým náprotivkom. Nakoniec sa ukrajinská hlava štátu k akcii pripojila len cez videospojenie.