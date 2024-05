Prezident ČR Petr Pavel sa zranil pri jazde na motocykli

Praha 23. mája (TASR) - Prezident ČR Petr Pavel sa zranil pri jazde na motorke. Jeho zranenia nie sú vážne, vyžiadajú si však krátke pozorovanie v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Prahe, informuje TASR s odvolaním sa na štvrtkové oznámenie kancelárie prezidenta ČR na sociálnej sieti X.



Kancelária uviedla, že viac informácií zverejní, keď budú k dispozícii. "Môžem potvrdiť, že sme pána prezidenta prijali, ošetrili a hospitalizovali z dôvodu observácie. Nejde o vážne zranenie," uviedla hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke.



Polícia na sociálnej sieti neskôr napísala, že prezident sa zranil na športovom okruhu. "K zraneniu nedošlo na pozemnej komunikácii, ale na uzavretom športovom okruhu a z tohto dôvodu vec nevyšetrujeme ako dopravnú nehodu," napísali na sieti X.



Viacerí politici vrátane premiéra Petra Fialu zaželali hlave štátu skoré uzdravenie. Prezident Pavel má dlhoročný pozitívny vzťah k motocyklom a doma ich má niekoľko, napísal vlani v máji spravodajský server iDnes.cz. Najčastejšie jazdí na motocykli značky BMW model R1250GS, dodal server.



Pavla vlani v auguste zachytili na videozáznam, keď počas jazdy na motorke nemal prilbu. Stalo sa to v mestečku Rtyně v Podkokoří v Královohradeckom kraji. Video vtedy zverejnila stanica CNN Prima News. Pavel sa za to ospravedlnil a dodal, že to bola z jeho strany hlúposť.



"Vnímam svoje pochybenie a za zjavný dopravný priestupok sa ospravedlňujem," napísal na sociálnu sieť X český prezident. Dodal, že pri jazde na motorke dodržiava bezpečnostné opatrenia celý život. Svoje konanie vysvetlil tým, že išiel dohustiť pneumatiky na neďalekú čerpaciu stanicu.