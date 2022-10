Prezident ČR Zeman sa rozlúčil s veľvyslancami

Praha 28. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa vo štvrtok po dvojročnej pauze spôsobenej covidovou pandémiou stretol na Pražskom hrade so zahraničnými veľvyslancami. TASR správu prevzala z webového portálu iDNES.cz.



Na tradičnej akcii v predvečer štátneho sviatku 28. októbra - Dňa vzniku Československa – sa rozlúčil s diplomatmi pred koncom svojho druhého funkčného obdobia a poďakoval im za prácu. Na stretnutí sa zúčastnila aj jeho manželka Ivana.



Stretnutie sa uskutočnilo v Rothmayerovej sále Pražského hradu. "Je to moja rozlúčka s vami po 32 rokoch v politike a desaťročí vo funkcii prezidenta," uviedol Zeman po anglicky.



"Rozdiel medzi ľavicovými a pravicovými politikmi je dôležitý, ale dôležitejší je ten medzi šikovnými a hlúpymi ľuďmi," dodal odchádzajúci prezident s tým, že prítomných diplomatov zaradil do kategórie šikovných.



Zeman tiež zdôraznil význam ekonomickej diplomacie. Na záver stretnutia zaželal diplomatom veľa šťastia.



Apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo, ktorý hovoril za diplomatov, poďakoval Zemanovi za prijatie. Vo svojom prejave pripomenul príležitosť, pri ktorej sa stretnutie koná – výročie vzniku Československa 28. októbra 1918.



Nuncius ocenil českú demokratickú tradíciu, prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka a súčasnú úlohu ČR v EÚ. Spomenul aj krásy Prahy, českú kultúru a vedu. "Vaša krajina sa nebojí postaviť za mier, spravodlivosť a lásku," povedal.