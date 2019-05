Prezident Cypru prepustil šéfa polície ohľadom prípadu sériového vraha

V ostatných týždňoch objavili cyperské úrady telá štyroch žien pohodených na troch rôznych miestach - vrátane dvoch jazier - západne od cyperskej metropoly Nikózia.

Nikózia 3. mája (TASR) - Cyperský prezident Nikos Anastasiadis prepustil v piatok z úradu policajného šéfa krajiny Zachariasa Chrysostoma, a to pre chyby, ktorých sa polícia dopustila v súvislosti s prípadom sériového vraha. Oznámil mu to prostredníctvom listu, ktorý zverejnili viaceré médiá vrátane agentúr Reuters a AFP.



Ako dôvod takéhoto rozhodnutia uviedol prezident zlyhanie polície, ktorá nebola schopná urýchlene vyšetriť nahlásené zmiznutia žien a dievčat. Nezvládnuté vyšetrovanie podľa jeho slov mohlo spôsobiť, že si besnenie sériového vraha vyžiadalo ešte viac obetí.



"Hoci on sám nenesie (za prípad) osobnú zodpovednosť, musí na seba prevziať zodpovednosť za obnovenie poškodenej povesti úradu, ktorý vedie," napísal podľa agentúry Reuters v liste Anastasiadis na margo prepusteného policajného šéfa.



V ostatných týždňoch objavili cyperské úrady telá štyroch žien pohodených na troch rôznych miestach - vrátane dvoch jazier - západne od cyperskej metropoly Nikózia. Prvé z tiel náhodne objavili 14. apríla turisti v banskej šachte zatopenej po výdatných dažďoch.



K celkovo siedmim vraždám žien a dievčat pochádzajúcich z cudziny sa priznal 35-ročný kapitán cyperskej armády, ktorý je aktuálne vo väzbe. Polícia stále pátra po telách troch z jeho obetí, pričom v piatok pokračovala v prehľadávaní umelého jazera juhozápadne od Nikózie, v ktorom počas uplynulého víkendu objavila kufor s ľudskými ostatkami, priblížila AFP. Polícia dosiaľ identifikovala jedinú zo zavraždených žien - Filipínku, ktorá zmizla vlani v máji spoločne so svojou šesťročnou dcérou.



Polícia čelí kritike, že sa náležite nezaoberala zmiznutiami žien a dievčat v čase, keď jej boli nahlásené. Prezident Anastasiadis v piatok povedal, že polícia sa dopustila "zjavnej nedbanlivosti", keď tieto zmiznutia urýchlene nevyšetrila.



V súvislosti s prípadom sériového vraha vo štvrtok podal demisiu cyperský minister spravodlivosti Jonas Nikolau. Svoju rezignáciu označil za vec "svedomia a zásadovosti". Povedal však, že za "zjavné zlyhania polície" v počiatočnej fáze vyšetrovania prípadov nezvestných osôb nenesie žiadnu zodpovednosť.