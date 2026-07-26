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Prezident Díaz-Canel obvinil USA zo snahy ovládnuť krajinu
Kubánska vláda v júni presadila sériu významných reforiem zameraných na voľný trh, opakovane však uviedla, že jej politický model nie je predmetom diskusie.
Autor TASR
Havana 26. júla (TASR) - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v nedeľu odsúdil nátlak, ktorý Spojené štáty vyvíjajú na jeho krajinu, a označil to za „genocídnu politiku“. Washington sa podľa neho snaží si Kubu privlastniť, píše TASR na základe agentúry AFP.
„Kuba dnes vedie historický boj... proti múrom genocídnej politiky, ktorej cieľom je udusiť celý národ s cieľom zmocniť sa krajiny,“ vyhlásil Díaz-Canel.
„Blokáda je vojenskou zbraňou a spôsobuje smrť ľudí,“ dodal. Washington sa podľa prezidenta snaží na Kube aj v iných krajinách vyvolať „spoločenskú explóziu s jediným cieľom – dosadiť vlády, ktoré budú v súlade s jeho imperiálnymi záujmami.“
Kuba sa nachádza asi 150 kilometrov od pobrežia Floridy a miestni obyvatelia už roky trpia ekonomickou krízou a nedostatkom potravín, liekov a iných základných tovarov. Bežné sú aj celonárodné výpadky elektriny.
Situácia sa zhoršila, keď americký prezident Donald Trump prerušil dodávky ropy z Venezuely po zvrhnutí tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Caracas bol kľúčovým spojencom Havany a stabilný zdroj dodávok ropy. Tieto opatrenia viedli podľa AFP k drastickému poklesu cestovného ruchu aj k odchodu mnohých zahraničných spoločností.
Spojené štáty trvajú na tom, že Kuba, spojenec Ruska a Číny, predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre región a porušuje práva svojich občanov. Trump už viackrát otvorene uvažoval o prevzatí kontroly nad Kubou.
Vzhľadom na rastúcu nespokojnosť s krízou v tejto latinskoamerickej krajine Díaz-Canel v nedeľu vyzval k jednote a zdôraznil „realizáciu hospodárskych a sociálnych zmien“.
Kubánska vláda v júni presadila sériu významných reforiem zameraných na voľný trh, opakovane však uviedla, že jej politický model nie je predmetom diskusie. Prisľúbila tiež, že sa bude brániť akejkoľvek vojenskej invázii, dodáva AFP.
„Kuba dnes vedie historický boj... proti múrom genocídnej politiky, ktorej cieľom je udusiť celý národ s cieľom zmocniť sa krajiny,“ vyhlásil Díaz-Canel.
„Blokáda je vojenskou zbraňou a spôsobuje smrť ľudí,“ dodal. Washington sa podľa prezidenta snaží na Kube aj v iných krajinách vyvolať „spoločenskú explóziu s jediným cieľom – dosadiť vlády, ktoré budú v súlade s jeho imperiálnymi záujmami.“
Kuba sa nachádza asi 150 kilometrov od pobrežia Floridy a miestni obyvatelia už roky trpia ekonomickou krízou a nedostatkom potravín, liekov a iných základných tovarov. Bežné sú aj celonárodné výpadky elektriny.
Situácia sa zhoršila, keď americký prezident Donald Trump prerušil dodávky ropy z Venezuely po zvrhnutí tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Caracas bol kľúčovým spojencom Havany a stabilný zdroj dodávok ropy. Tieto opatrenia viedli podľa AFP k drastickému poklesu cestovného ruchu aj k odchodu mnohých zahraničných spoločností.
Spojené štáty trvajú na tom, že Kuba, spojenec Ruska a Číny, predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre región a porušuje práva svojich občanov. Trump už viackrát otvorene uvažoval o prevzatí kontroly nad Kubou.
Vzhľadom na rastúcu nespokojnosť s krízou v tejto latinskoamerickej krajine Díaz-Canel v nedeľu vyzval k jednote a zdôraznil „realizáciu hospodárskych a sociálnych zmien“.
Kubánska vláda v júni presadila sériu významných reforiem zameraných na voľný trh, opakovane však uviedla, že jej politický model nie je predmetom diskusie. Prisľúbila tiež, že sa bude brániť akejkoľvek vojenskej invázii, dodáva AFP.