Prezident Duda na Silvestra kritizoval vládu Donalda Tuska

Varšava 1. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v televíznom novoročnom posolstve kritizoval prvý rok vlády Donalda Tuska za prehlbovanie rozporov a konfliktov v Poľsku. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.



"Viedlo to k chaosu v systéme súdnictva a k nedostatku právnej istoty poľského národa, a teda k oslabeniu poľskej demokracie," povedal Duda v stredu večer.



Prezident uviedol, že za posledný rok zaznamenal mnoho "znepokojujúcich signálov". "Rekordný rozpočtový výpadok, odkladanie strategických investícií, ako je Centrálny dopravný uzol (CPK) alebo výstavba prvej poľskej jadrovej elektrárne, problémy, ktorým čelí zdravotníctvo, alebo nemocnice, ktorým hrozí zatvorenie," povedal.



Podľa Dudu Tuskova vláda tieto záležitosti nepovažovala za svoje priority. V súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami povedal, že verí v múdrosť voličov, a že jeho nástupca zostane verný ústave.



"Žijeme v nepokojných časoch a naučili sme sa, že mier a sloboda nie sú dané raz a navždy, a že sa o ne treba usilovať každý deň. Preto musí byť bezpečnosť našej vlasti najdôležitejšou otázkou pre budúceho prezidenta - bez ohľadu na to, komu tento úrad zveríme," vyhlásil.



Vojna na Ukrajine sa nesmie skončiť víťazstvom Ruska, dodal Duda a musí sa skončiť spravodlivým mierom, "ktorý zabráni vypuknutiu ďalšieho konfliktu v budúcnosti". Bezpečnosť Poľska bola založená na dvoch pilieroch - na silnej armáde a medzinárodných alianciách. Je preto rád, že členské krajiny NATO sa rozhodli zvýšiť svoje výdavky na obranu. "Bezpečná Európa neexistuje bez záväzkov USA, a to tak vojenských, ako aj ekonomických," dodal.



Duda je už druhé funkčné obdobie v prezidentskej funkcii ako kandidát konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). O jeho nástupcovi Poliaci rozhodnú v máji 2025. Podľa predvolebných prieskumov budú hlavnými súpermi primátor Varšavy Rafal Trzaskowski za vládnu centristickú Občiansku koalícu (KO) a Karol Nawrocki z opozičnej PiS.