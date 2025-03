Prezident Duda navrhol ústavnú povinnosť štyroch percent HDP na obranu

Varšava 7. marca (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v piatok na tlačovej konferencii informoval, že predsedovi Sejmu Szymonovi Holowniovi doručil návrh na ústavnú zmenu, podľa ktorej by sa na obranu vynakladali minimálne štyri percentá HDP ročne, informuje varšavský spravodajca TASR.



"Chcel by som, aby náš parlament prijatím toho návrhu natvrdo zagarantoval, že výdavky na obranu nebudú unáhlene znížené," povedal prezident. Podľa neho by prijatie takéhoto návrhu bolo garanciou voči zníženiu výdavkov na obranu, ak by ich vláda považovala za zbytočné. Na ústavnú zmenu je potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente a široký politický konsenzus. "Mám nádej, že návrh bude Sejmom bez omeškania prijatý," dodal prezident.



Prezident verí, že na Ukrajine sa dosiahne stabilný mier so silnými garanciami. "Pre nás je najdôležitejšie aby mier bol trvalý a stabilný, to znamená, že Rusko už nikoho viac nenapadne," povedal prezident.



Duda informoval, že v otázke bezpečnosti spolupracuje s premiérom a spoločne pracujú pre poľské záujmy. "Skončili sa roky kedy sa demontovala poľská armáda," povedal a zdôraznil, že Poľsko nakupuje moderné zbrane vrátane stíhačiek F-35, systémov HIMARS, či tankov K-2, ktoré chce vyrábať aj na svojom území.



Poľsko podľa analýzy spoločnosti Deloitte plánuje v rokoch 2025-2035 investovať do obrany približne 1,9 bilióna zlotých (460 miliárd eur), čo je viac než dvojnásobok výdavkov za roky 2014-2024, keď dosiahli 825 miliárd zlotých (199 miliárd eur).







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)