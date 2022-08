Prezident Duda prirovnal Mariupol k nacistickej likvidácii Varšavy

Varšava 1. augusta (TASR) - To, čo Ukrajina zažíva počas súčasnej ruskej invázie, je porovnateľné s tým, čo Poľsko prežilo počas druhej svetovej vojny. Poľský prezident Andrzej Duda to povedal v pondelok počas návštevy výstavy záberov z Mariupola a Varšavy. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



„Čo sa stalo tu vo Varšave počas druhej svetovej vojny, keď Nemci bezohľadne vyvraždili civilné obyvateľstvo hlavného mesta, sa podobá na bezohľadnosť ruskej agresie na Ukrajine,“ povedal Duda. „Aké podobné sú obrázky, aká identická je beštialita tých, ktorí zabíjajú, ktorí ničia,“ dodal. Tým, ktorí sú zodpovední za vojnové zločiny, by podľa poľského prezidenta nemalo byť dovolené odísť bez trestu.



„Je dnes povinnosťou civilizovaného sveta, aby boli zriadené tribunály a zločiny boli zúčtované,“ dodal Duda s tým, že páchatelia sa dajú často ľahko identifikovať.



Poľsko si 1. augusta pripomína začiatok Varšavského povstania proti nemeckej okupácii v roku 1944. Do bojov sa zapojilo asi 45.000 často neozbrojených povstalcov. Povstanie naplánované na niekoľko dní sa predĺžilo na viac ako dva mesiace, až kým ho nacisti krvavo nepotlačili. Zámerom bolo oslobodiť Varšavu ešte pred príchodom Červenej armády a znemožniť ustanovenie komunistickej vlády orientovanej na Stalina. Aj preto Červená armáda zastavila svoj postup na rieke Visla a povstanie nepodporila bojovými operáciami.



Počas bojov v meste zahynulo asi 18.000 povstalcov a 25.000 utrpelo zranenia. Medzi civilným obyvateľstvom dosiahli straty asi 180.000 mŕtvych. Po potlačení povstania muselo asi pol milióna obyvateľov, ktorí prežili, odísť preč a Varšavu nacisti zrovnali so zemou.