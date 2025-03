Prezident Ekvádora chce na boj proti drogovým gangom zahraničné vojská

Quito 19. marca (TASR) — Ekvádorský prezident Daniel Noboa vyzval Spojené štáty, Brazíliu a európske štáty, aby poskytli vojakov, ktorí by pomohli jeho násilím zmietanej krajine vyhrať vojnu proti drogovým gangom. Urobil tak v rozhovore pre BBC odvysielanom v stredu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Noboa požiadal o pomoc krajiny, v ktorých je dopyt po drogách prepravovaných práve cez Ekvádor. "Potrebujeme pomoc medzinárodných síl. Hovoríme o armádach. Americké, európske, brazílske špeciálne jednotky. To by pre nás mohlo byť veľkou pomocou," povedal prezident.



AFP pripomína, že Ekvádor, kedysi jedna z najbezpečnejších krajín Latinskej Ameriky, sa stal hlavným tranzitným bodom pre kokaín vyprodukovaný v Kolumbii, Peru a Bolívii. Táto skutočnosť prilákala do Ekvádoru množstvo zahraničných a miestnych kartelov a gangov, s ktorými prišli únosy, vydieranie a nelegálna ťažba surovín.



"Potrebujeme viac vojakov, aby sme mohli viesť túto vojnu," konštatoval Noboa, ktorý ju opísal ako nekonvenčnú a partizánsku.



Bezpečnosť je hlavnou témou druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 13. apríla, a Noboa sa o znovuzvolenie snaží prísľubom nulovej tolerancie voči zločincom. Nedávno oznámil, že je v kontakte s Erikom Princeom, zakladateľom kontroverznej americkej súkromnej vojenskej spoločnosti Blackwater, ktorej zamestnanci v Iraku zabili a zranili desiatky civilistov. Pre BBC povedal, že sa s ním len "radil".



Noboov zámer pozvať do krajiny zahraničných vojakov však môže naraziť na viaceré politické, finančné a právne prekážky, ako je napríklad zákaz zriaďovania základní zahraničných síl v Ekvádore.



Jeho ľavicová protikandidátka Luisa Gonzálezová v prípade zvolenia takýto krok pravdepodobne nepodporí. Je totiž chránenkyňou exprezidenta Rafaela Correu, ktorý v roku 2009 prinútil amerických vojakov odísť z dôležitej vojenskej základne v meste Manta.