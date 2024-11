Prezident Filipín: Odvolávanie viceprezidentky je mrhanie silami

Manila 29. novembra (TASR) - Filipínsky prezident Ferdinand Marcos považuje snahu o ústavné odvolávanie (impeachment) jeho viceprezidentky Sary Duterteovej v parlamente za mrhanie silami, ktoré žiadnym spôsobom nezlepší život ľudí v krajine. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Kongresmanka France Castrová v piatok uviedla, že poslanci v dolnej komore parlamente sa chystajú podať proti Duterteovej ústavnú žalobu za zradu verejnej dôvery, úplatkárstvo a iné závažné zločiny vrátane lúpeže.



Poslanci vyšetrujú údajné zneužívanie verejných financií počas pôsobenia Duterteovej vo funkcii ministerky školstva. Duterteová vládny kabinet opustila v júni a vinu odmietla.



"Prečo tým strácať čas?" Marcos povedal novinárom. "Nič z toho nepomôže zlepšiť život jediného Filipínca. Čo sa mňa týka, je to búrka v pohári," vysvetlil.



V sobotu Duterteová povedala, že si najala vraha, aby v prípade jej vlastnej vraždy zomrel aj prezident, jeho manželka a predseda Snemovne reprezentantov Martin Romualdez. Vyslúžila si za to silné odsúdenie od Marcosa.



Rozpory medzi Duterteovou a prezidentom Marcosom a jeho bratrancom, predsedom Snemovne reprezentantov Martinom Romualdezom, ukončili spojenectvo medzi dvoma mocnými rodinami, ktoré pomohlo Marcosovi vyhrať voľby v roku 2022.



Poslanci predvolali Duterteovú na vypočutie v piatok, ale viceprezidentka sa nedostavila a požiadala o nový termín. Podľa jej právnikov mala neodkladné úradné povinnosti.



"Nikdy nehovor nikdy," odpovedal prezident Marcos na otázky médií, či sa nedajú napraviť jeho vzťahy s viceprezidentkou.



Duterteová je dcéra bývalého prezidenta Rodriga Duterteho, ktorý funkciu vykonával v rokoch 2016 až 2022. Súčasný prezident je synom bývalého prezidenta Ferdinanda Marcosa (1965-86). Jeho vláda mala autokratické znaky, porušovali sa ľudské práva, verejnú moc poškodzovala rozsiahla korupcia a vraždili sa predstavitelia opozície. Vo februári 1986 ho zvrhla revolúcia a musel sa uchýliť do exilu na Havaji.