Prezident Ghaní: Zmiernenie násilia v Afganistane sa začína o polnoci

Kábul 21. februára (TASR) - Znovuzvolený afganský prezident Ašraf Ghaní v televíznom prejave v piatok potvrdil, že obmedzenie násilia v Afganistane sa začína o polnoci miestneho času.



Ghaní zdôraznil, že všetky afganské ozbrojené sily budú v aktívnych obranných pozíciách a budú pozorne sledovať situáciu.



Prezident podľa agentúry DPA dodal, že operácie proti iným povstaleckým skupinám, vrátane militantov z teroristických organizácií Islamský štát (IS) a al-Káida, budú tento týždeň pokračovať.



V piatok už skôr americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyhlásil, že Spojené štáty dosiahli s militantným hnutím Taliban dohovor o výraznom obmedzení násilia v celom Afganistane. Je to významný prelom v dlhotrvajúcich rozhovoroch, zameraných na hľadanie politického riešenia konfliktu v krajine, napísala agentúra DPA.



Dohovor o obmedzení násilia v Afganistane, faktickom čiastočnom prímerí, by mal platiť sedem dní od piatkovej polnoci miestneho času (20.30 h SEČ).



Ak bude obmedzenie násilia celý týždeň úspešne uplatňované, vývoj sa "pohne dopredu", to znamená, že USA s militantmi z Talibanu podpíše dohodu. Malo by sa tak stať v sobotu 29. februára.



Následne by mali v katarskej metropole Dauha začať mierové rokovania za účasti všetkých strán konfliktu v Afganistane. Z rozhovorov by mala vzísť dohoda o "komplexnom a trvalom prímerí" a plán budúceho politického vývoja v Afganistane, uviedol Pompeo.