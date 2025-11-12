< sekcia Zahraničie
Prezident Herzog dostal od Trumpa žiadosť o omilostenie Netanjahua
Netanjahua súdia v troch prípadoch obvinení z korupcie, ktoré popiera a svoje stíhanie označuje na politicky motivované.
Autor TASR
Jeruzalem 12. novembra (TASR) – Izraelský prezident Jicchak Herzog dostal v stredu list od amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom ho žiada, aby zvážil udelenie milosti premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Oznámila to Herzogova kancelária, informuje TASR podľa správ servera Ynet a agentúry Reuters.
Netanjahua súdia v troch prípadoch obvinení z korupcie, ktoré popiera a svoje stíhanie označuje na politicky motivované. Trump opakovane žiadal o milosť pre svojho blízkeho spojenca, naposledy v októbrovom vystúpení pred izraelským parlamentom.
Trump v liste napísal, že rešpektuje nezávislosť izraelského súdnictva, považuje však proces s Netanjahuom za „politické neoprávnené stíhanie“.
Podľa šéfa Bieleho domu je Netanjahu „obdivuhodným a rozhodným vojnovým premiérom“, ktorý dnes vedie Izrael k mieru. Po úspechu snáh o prímerie v Pásme Gazy a prepustenie izraelských rukojemníkov je čas omilostiť ho a „umožniť mu, aby zjednotil Izrael“, dodal Trump.
Herzog pripomenul, že žiadosť o milosť musí byť podaná oficiálne v súlade s patričnými predpismi. „Prezident Izraela veľmi rešpektuje prezidenta Trumpa a naďalej vyjadruje uznanie za neochvejnú podporu Izraela a nesmierny prínos k návratu rukojemníkov, transformácii Blízkeho východu a Gazy a ochrane bezpečnosti Izraela,“ dodala prezidentská kancelária.
Netanjahu počas svojho súčasného funkčného obdobia od roku 2022 presadzoval rozsiahle súdne reformy. Tie mali podľa kritikov za cieľ oslabiť nezávislosť súdov. Reformy preto vyvolali masové protesty, ktoré utíchli po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.
Izraelský prezident v septembri v rozhovore pre médiá naznačil, že by Netanjahuovi mohol udeliť milosť, keďže stíhanie premiéra „ťažko dolieha na izraelskú spoločnosť“.
Netanjahua súdia v troch prípadoch obvinení z korupcie, ktoré popiera a svoje stíhanie označuje na politicky motivované. Trump opakovane žiadal o milosť pre svojho blízkeho spojenca, naposledy v októbrovom vystúpení pred izraelským parlamentom.
Trump v liste napísal, že rešpektuje nezávislosť izraelského súdnictva, považuje však proces s Netanjahuom za „politické neoprávnené stíhanie“.
Podľa šéfa Bieleho domu je Netanjahu „obdivuhodným a rozhodným vojnovým premiérom“, ktorý dnes vedie Izrael k mieru. Po úspechu snáh o prímerie v Pásme Gazy a prepustenie izraelských rukojemníkov je čas omilostiť ho a „umožniť mu, aby zjednotil Izrael“, dodal Trump.
Herzog pripomenul, že žiadosť o milosť musí byť podaná oficiálne v súlade s patričnými predpismi. „Prezident Izraela veľmi rešpektuje prezidenta Trumpa a naďalej vyjadruje uznanie za neochvejnú podporu Izraela a nesmierny prínos k návratu rukojemníkov, transformácii Blízkeho východu a Gazy a ochrane bezpečnosti Izraela,“ dodala prezidentská kancelária.
Netanjahu počas svojho súčasného funkčného obdobia od roku 2022 presadzoval rozsiahle súdne reformy. Tie mali podľa kritikov za cieľ oslabiť nezávislosť súdov. Reformy preto vyvolali masové protesty, ktoré utíchli po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.
Izraelský prezident v septembri v rozhovore pre médiá naznačil, že by Netanjahuovi mohol udeliť milosť, keďže stíhanie premiéra „ťažko dolieha na izraelskú spoločnosť“.