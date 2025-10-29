< sekcia Zahraničie
Prezident I Če-mjong udelil Trumpovi najvyššie štátne vyznamenanie
Trump pristál v Južnej Kórei v utorok ráno. Ide o tretiu a poslednú zastávku v rámci jeho turné po krajinách východnej Ázie.
Autor TASR
Kjongdžu 29. októbra (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong v stredu prijal amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorému udelil najvyššie štátne vyznamenanie. Podaroval mu tiež repliku koruny vládcov starovekého kórejského kráľovstva Silla. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Trump pristál v Južnej Kórei v utorok ráno. Ide o tretiu a poslednú zastávku v rámci jeho turné po krajinách východnej Ázie. Po pristátí na letisku amerického prezidenta privítala vojenská kapela so svojou interpretáciou Trumpovej obľúbenej piesne „YMCA“.
Juhokórejský prezident počas rokovania ocenil Trumpovu snahu dosiahnuť mier na Kórejskom polostrove. Šéfa Bieleho domu označil za „mierotvorcu“ a udelil mu najvyššie štátne vyznamenanie „Veľký rad Mugunghwa“, ktorý je pomenovaný podľa národného kvetu Južnej Kórey - ružového ibišteka. Trump ho obdržal ako prvý americký prezident.
Lídri USA a Južnej Kórey sa stretli v múzeu v historickom meste Kjongdžu na juhovýchode krajiny, ktoré bolo centrom historického kráľovstva Silla. I pri tejto príležitosti Trumpovi podaroval repliku zlatej koruny tamojších kráľov.
„Symbolizuje to históriu kráľovstva Silla, ktoré udržiavalo dlhodobú éru mieru na Kórejskom polostrove. Symbolizuje aj novú éru mierového spolunažívania a spoločného rozvoja na Kórejskom polostrove, na čom budú Spojené štáty a Južná Kórea spoločne pracovať,“ uviedol I.
AFP pripomína, že Trump sa netají obdivom k monarchiám po celom svete. Tento mesiac sa viac ako sedem miliónov Američanov po celej krajine zhromaždilo na demonštráciách No Kings (Žiadni králi), aby protestovali proti krokom svojho prezidenta, ktorý sa podľa nich správa autoritatívne. Trump na svojej platforme Truth Social reagoval videom vytvoreným umelou inteligenciou. Ako pilot s korunou na hlave a nápisom „KING TRUMP“ zhora vylieva hnedú kašovitú tekutinu pripomínajúcu výkaly na dav protestujúcich.
Americký prezident je na viacdňovej návšteve krajín východnej Ázie, kde navštívil Malajziu a Japonsko. V stredu a vo štvrtok bude v Južnej Kórei, kde sa po rokovaní s prezidentom Im zúčastní na pracovnej večeri lídrov organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Vo štvrtok sa stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Trump pristál v Južnej Kórei v utorok ráno. Ide o tretiu a poslednú zastávku v rámci jeho turné po krajinách východnej Ázie. Po pristátí na letisku amerického prezidenta privítala vojenská kapela so svojou interpretáciou Trumpovej obľúbenej piesne „YMCA“.
Juhokórejský prezident počas rokovania ocenil Trumpovu snahu dosiahnuť mier na Kórejskom polostrove. Šéfa Bieleho domu označil za „mierotvorcu“ a udelil mu najvyššie štátne vyznamenanie „Veľký rad Mugunghwa“, ktorý je pomenovaný podľa národného kvetu Južnej Kórey - ružového ibišteka. Trump ho obdržal ako prvý americký prezident.
Lídri USA a Južnej Kórey sa stretli v múzeu v historickom meste Kjongdžu na juhovýchode krajiny, ktoré bolo centrom historického kráľovstva Silla. I pri tejto príležitosti Trumpovi podaroval repliku zlatej koruny tamojších kráľov.
„Symbolizuje to históriu kráľovstva Silla, ktoré udržiavalo dlhodobú éru mieru na Kórejskom polostrove. Symbolizuje aj novú éru mierového spolunažívania a spoločného rozvoja na Kórejskom polostrove, na čom budú Spojené štáty a Južná Kórea spoločne pracovať,“ uviedol I.
AFP pripomína, že Trump sa netají obdivom k monarchiám po celom svete. Tento mesiac sa viac ako sedem miliónov Američanov po celej krajine zhromaždilo na demonštráciách No Kings (Žiadni králi), aby protestovali proti krokom svojho prezidenta, ktorý sa podľa nich správa autoritatívne. Trump na svojej platforme Truth Social reagoval videom vytvoreným umelou inteligenciou. Ako pilot s korunou na hlave a nápisom „KING TRUMP“ zhora vylieva hnedú kašovitú tekutinu pripomínajúcu výkaly na dav protestujúcich.
Americký prezident je na viacdňovej návšteve krajín východnej Ázie, kde navštívil Malajziu a Japonsko. V stredu a vo štvrtok bude v Južnej Kórei, kde sa po rokovaní s prezidentom Im zúčastní na pracovnej večeri lídrov organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Vo štvrtok sa stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.