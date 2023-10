Iohannis privítal uznanie rumunčiny ako úradného jazyka na Ukrajine

Bukurešť 19. októbra (TASR) - Úradným jazykom rumunskej menšiny na Ukrajine je od stredy rumunčina, nie moldavčina, povedal v Kyjeve rumunský premiér Marcel Ciolacu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Agerpress.



Ciolacu na záver spoločného zasadnutia vlád Rumunska a Ukrajiny potvrdil, že ukrajinské orgány sa rozhodli uznať rumunský jazyk za úradný jazyk rumunskej menšiny na Ukrajine. Ukrajina tak plní kritériá pre vstup do Európskej únie v oblasti práv národnostných menšín.



Rozhodnutie Ukrajiny privítal aj rumunský prezident Klaus Iohannis. Označil to za dôležitý krok pri budovaní silného strategického partnerstva medzi oboma krajinami.



"Vítam krok, ktorý dnes ukrajinská vláda urobila pri realizácii dohody o otázke tzv. 'moldavského' umelého jazyka, ktorú som dosiahol s (ukrajinským) prezidentom (Volodymyrom) Zelenským minulý týždeň v Bukurešti. Je to dôležitý krok pri budovaní silného strategického partnerstva medzi Rumunskom a Ukrajinou na štátnej a spoločenskej úrovni," uviedol Iohannis.



Zelenskyj Rumunsko navštívil prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Jeho cieľom bolo okrem iného aj "posilnenie dobrých susedských vzťahov".



Rumunský čiernomorský prístav Konstanca sa stal hlavnou alternatívnou trasou pre vývoz obilia z Ukrajiny po tom, ako Rusko v júli odstúpilo od tzv. čiernomorskej obilnej dohody.