Prezident Iránu na stretnutí so Šojguom sľúbil hlbšie vzťahy s Ruskom

Teherán 18. septembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok na stretnutí v Teheráne povedal tajomníkovi ruskej Rady bezpečnosti Sergejovi Šojguovi, že vzťahy medzi Moskvou a Teheránom sa budú rozvíjať "nepretržite a dlhodobo".



Prehĺbenie a posilnenie vzťahov a spolupráce medzi Teheránom a Moskvou podľa Pezeškijána zníži vplyv sankcií Západu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na iránske štátne médiá.



"Moja vláda bude seriózne sledovať prebiehajúcu spoluprácu a opatrenia na zvýšenie úrovne vzťahov medzi obomi krajinami," povedal iránsky prezident, ktorého citovala tamojšia tlačová agentúra IRNA.



Šojgu rokoval aj so svojím iránskym kolegom Alím Akbarom Ahmadijánom, a to len niekoľko dní po tom, čo sa v Pchjongjangu stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.



Od začiatku vojny na Ukrajine Rusko posilnilo vzťahy so Severnou Kóreou a Iránom, ktoré sú nepriateľské voči Spojeným štátom.



USA podľa Reuters vnímajú tieto vzťahy so znepokojením a tvrdia, že obe krajinu dodávajú Rusku balistické rakety, čo Moskva popiera.



Západné mocnosti minulý týždeň ohlásili nové sankcie voči Iránu za údajné dodávky rakiet krátkeho doletu Rusku.



USA so svojimi spojencami v súčasnosti zvažujú, či dovoliť Ukrajine, aby rakety dlhého doletu, ktoré jej dodali západné krajiny, použila na území Ruska.



Prezident Ruska Vladimir Putin vo štvrtok upozornil, že ak by k tomu došlo, Západ by sa tým priamo zapojil do vojny s Ruskom.



Šojgu minulý utorok vyhlásil, že Rusko dokončuje vnútropolitické procedúry potrebné na podpísanie novej bilaterálnej dohody s Iránom.



Rusko už síce nejaký čas deklaruje, že plánuje podpísať bilaterálnu dohodu s Iránom, ale vyhlásenia Šojgua sú doposiaľ najsilnejším náznakom toho, že uzavretie takejto dohody je blízko.



Minulý týždeň Šojgu rokoval aj s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im v Petrohrade. Ich schôdzka sa uskutočnila na okraj stretnutia predstaviteľov krajín skupiny BRICS. Šojgu v rozhovore so šéfom čínskej diplomacie vyhlásil, že očakáva plodnú spoluprácu a tradične blízke kontakty s Čínou.



Šojgu bol do mája ruským ministrom obrany, momentálne pôsobí ako tajomník Rady bezpečnosti, ktorej členmi sú ruský prezident a poprední predstavitelia armády a tajných služieb.