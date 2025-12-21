< sekcia Zahraničie
Prezident Isaac Herzog vyzval na boj proti antisemitizmu
K hromadnej streľbe na pláži Bondi došlo minulú nedeľu počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka).
Autor TASR
Tel Aviv 21. decembra (TASR) - Izraelský prezident Isaac Herzog v nedeľu vyzval na celosvetovú kampaň proti antisemitizmu. Urobil tak týždeň po útoku na židovský festivalu na pláži Bondi Beach v austrálskom meste Sydney, pri ktorom zahynulo 15 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Nárast nenávisti voči Židom po celom svete je globálnou hrozbou,“ povedal Herzog na podujatí v Jeruzaleme, ktoré bolo venované pamiatke obetí z Austrálie.
Herzog vyzval všetkých, aby sa zapojili do boja proti antisemitizmu. „Toto je naliehavá výzva k akcii, aby sme zabránili ďalšej katastrofe. Nebudeme to tolerovať,“ zdôraznil.
Doplnil, že boj proti antisemitizmu si vyžaduje, aby krajiny prijali „veľmi silné a tvrdé opatrenia“ a preukázali „silné vodcovstvo“.
„Chcem povedať Židom v Austrálii, že izraelský národ je s vami,“ povedal Herzog. Vyjadril tiež nádej, že čoskoro navštívi židovskú komunitu v Austrálii.
„Nedovolíme, aby nás nenávisť zlomila... Nedovolíme, aby teror oslabil naše svetlo, našu jednotu, náš národ, našu vzájomnú zodpovednosť, našu večnosť. Spoločne porazíme túto temnotu,“ dodal.
K hromadnej streľbe na pláži Bondi došlo minulú nedeľu počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka). O život prišlo 15 ľudí, v nemocniciach je hospitalizovaných 17 osôb, z toho päť je v kritikom stave.
Strelcami boli Sajid Akram a jeho syn Naveed. Kým Sajida bezpečnostné zložky smrteľne postrelili, Naveed je v nemocnici s ťažkými zraneniami. V stredu ho austrálska polícia obvinila zo spáchania teroristického činu, 15 prípadov vraždy a ďalších trestných činov. Útočníci mali podľa orgánov napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát.
„Nárast nenávisti voči Židom po celom svete je globálnou hrozbou,“ povedal Herzog na podujatí v Jeruzaleme, ktoré bolo venované pamiatke obetí z Austrálie.
Herzog vyzval všetkých, aby sa zapojili do boja proti antisemitizmu. „Toto je naliehavá výzva k akcii, aby sme zabránili ďalšej katastrofe. Nebudeme to tolerovať,“ zdôraznil.
Doplnil, že boj proti antisemitizmu si vyžaduje, aby krajiny prijali „veľmi silné a tvrdé opatrenia“ a preukázali „silné vodcovstvo“.
„Chcem povedať Židom v Austrálii, že izraelský národ je s vami,“ povedal Herzog. Vyjadril tiež nádej, že čoskoro navštívi židovskú komunitu v Austrálii.
„Nedovolíme, aby nás nenávisť zlomila... Nedovolíme, aby teror oslabil naše svetlo, našu jednotu, náš národ, našu vzájomnú zodpovednosť, našu večnosť. Spoločne porazíme túto temnotu,“ dodal.
K hromadnej streľbe na pláži Bondi došlo minulú nedeľu počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka). O život prišlo 15 ľudí, v nemocniciach je hospitalizovaných 17 osôb, z toho päť je v kritikom stave.
Strelcami boli Sajid Akram a jeho syn Naveed. Kým Sajida bezpečnostné zložky smrteľne postrelili, Naveed je v nemocnici s ťažkými zraneniami. V stredu ho austrálska polícia obvinila zo spáchania teroristického činu, 15 prípadov vraždy a ďalších trestných činov. Útočníci mali podľa orgánov napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát.