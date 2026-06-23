< sekcia Zahraničie
Prezident Južného Osetska odstúpil, mieri do Putinovej administratívy
Svoje právomoci Gaglojev odovzdal premiérovi Maratovi Kambolovovi.
Autor TASR
Cchinvali 23. júna (TASR) — Alan Gaglojev, prezident medzinárodne neuznaného separatistického regiónu Južné Osetsko ležiaceho na území Gruzínska, ktorý podporuje Rusko, v utorok oznámil svoju okamžitú rezignáciu. V príhovore zverejnenom na webovej stránke juhoosetskej vlády uviedol, že svojej funkcie sa vzdal preto, aby sa mohol stať poradcom ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
„Podporoval som nášho vodcu Vladimira Vladimiroviča Putina a som pripravený stáť po jeho boku. S účinnosťou od dnešného dňa prechádzam do ruskej prezidentskej administratívy a rezignujem na funkciu prezidenta Juhoosetskej republiky,“ citovala Gaglojeva agentúra TASS.
Svoje právomoci Gaglojev odovzdal premiérovi Maratovi Kambolovovi. Tvrdí, že v novej pozícii bude pomáhať pri implementácii zmluvy medzi Južným Osetskom a Ruskom, podpísanej minulý rok. Dokument podľa neho prenesie do praxe „dlho vytúžený sen“ o začlenení Južného Osetska do Ruskej federácie.
Južné Osetsko s vyše 56.000 obyvateľmi sa od Gruzínska odštiepilo začiatkom 90. rokov po rozpade Sovietskeho zväzu, pričom de facto nezávislosť si udržalo vďaka podpore Ruska. V roku 2008 zviedli Rusko a Gruzínsko o toto územie krátku vojnu, pričom gruzínske sily boli vytlačené z častí Južného Osetska, ktoré predtým ovládali. Rusko a niekoľko ďalších štátov následne uznali Južné Osetsko a ďalší gruzínsky separatistický región Abcházsko za nezávislé štáty.
Predstavitelia Južného Osetska dlhodobo deklarujú záujem o pričlenenie k Rusku, no doteraz sa neuskutočnilo žiadne referendum ani formálny krok smerujúci k anexii.
„Podporoval som nášho vodcu Vladimira Vladimiroviča Putina a som pripravený stáť po jeho boku. S účinnosťou od dnešného dňa prechádzam do ruskej prezidentskej administratívy a rezignujem na funkciu prezidenta Juhoosetskej republiky,“ citovala Gaglojeva agentúra TASS.
Svoje právomoci Gaglojev odovzdal premiérovi Maratovi Kambolovovi. Tvrdí, že v novej pozícii bude pomáhať pri implementácii zmluvy medzi Južným Osetskom a Ruskom, podpísanej minulý rok. Dokument podľa neho prenesie do praxe „dlho vytúžený sen“ o začlenení Južného Osetska do Ruskej federácie.
Južné Osetsko s vyše 56.000 obyvateľmi sa od Gruzínska odštiepilo začiatkom 90. rokov po rozpade Sovietskeho zväzu, pričom de facto nezávislosť si udržalo vďaka podpore Ruska. V roku 2008 zviedli Rusko a Gruzínsko o toto územie krátku vojnu, pričom gruzínske sily boli vytlačené z častí Južného Osetska, ktoré predtým ovládali. Rusko a niekoľko ďalších štátov následne uznali Južné Osetsko a ďalší gruzínsky separatistický región Abcházsko za nezávislé štáty.
Predstavitelia Južného Osetska dlhodobo deklarujú záujem o pričlenenie k Rusku, no doteraz sa neuskutočnilo žiadne referendum ani formálny krok smerujúci k anexii.