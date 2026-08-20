< sekcia Zahraničie
Prezident Kamerunu sa po 73 dňoch vrátil do vlasti
V zahraničí bol viac než desať týždňov, čo je jeho najdlhší zaznamenaný pobyt v cudzine, odkedy sa pred vyše 40 rokmi dostal k moci.
Autor TASR
Yaoundé 20. augusta (TASR) - Kamerunský prezident Paul Biya sa vo štvrtok po 73 dňoch v cudzine vrátil do vlasti, informovala agentúra AFP. Kancelária 93-ročného lídra začiatkom júna uviedla, že Biya odcestoval na krátky súkromný pobyt v Európe. Jeho nezvyčajne dlhá absencia podľa AFP podnietila špekulácie o jeho zdravotnom stave, píše TASR.
Najdlhšie úradujúci prezident na svete spolu s prvou dámou Chantal Biya pristál na letisku v hlavnom meste Yaoundé charterovým letom zo Ženevy.
V zahraničí bol viac než desať týždňov, čo je jeho najdlhší zaznamenaný pobyt v cudzine, odkedy sa pred vyše 40 rokmi dostal k moci. Kamerunské médiá uviedli, že v Ženeve bol so svojou rodinou a niekoľkými najbližšími spolupracovníkmi.
Biya z Kamerunu odcestoval 7. júna a až doteraz nebolo zrejmé, kde bol. Vláda 18. júna poprela správu, že bol hospitalizovaný na klinike v Ženeve. Pre jeho dlhodobú neprítomnosť sa totiž začalo špekulovať o jeho zdraví a schopnosti vládnuť, a to napriek opakovaným uisteniam úradov, že sa čoskoro vráti.
Pri príchode do vlasti Biya z polootvoreného okna zamával stovkám svojich priaznivcov, ktorí sa zhromaždili v uliciach hlavného mesta, aby ho privítali, a mávali vlajkami vládnucej strany a transparentmi oslavujúcimi prezidenta.
Opoziční politici predtým vyzvali kamerunskú Ústavnú radu, aby preskúmala, či by počas neprítomnosti prezidenta mal niekto dočasne zastávať funkciu hlavy štátu. Rada však nepodnikla žiadne kroky. Opozícia uviedla, že krajinu riadi „autopilot“.
Prezidentské právomoci by mal podľa kamerunskej ústavy v prípade neprítomnosti viceprezidenta dočasne prevziať predseda Senátu, ak je úrad hlavy štátu neobsadený v dôsledku úmrtia, odstúpenia alebo trvalej neschopnosti vykonávať funkciu.
Biya však viceprezidenta nevymenoval od opätovného zavedenia tohto postu v apríli minulého roka. Kritici preto tvrdia, že bez jasného systému nástupníctva vzniká neistota ohľadom možného prechodu moci v prípade, že by úradujúci prezident už nebol schopný ďalej vládnuť.
Najdlhšie úradujúci prezident na svete spolu s prvou dámou Chantal Biya pristál na letisku v hlavnom meste Yaoundé charterovým letom zo Ženevy.
V zahraničí bol viac než desať týždňov, čo je jeho najdlhší zaznamenaný pobyt v cudzine, odkedy sa pred vyše 40 rokmi dostal k moci. Kamerunské médiá uviedli, že v Ženeve bol so svojou rodinou a niekoľkými najbližšími spolupracovníkmi.
Biya z Kamerunu odcestoval 7. júna a až doteraz nebolo zrejmé, kde bol. Vláda 18. júna poprela správu, že bol hospitalizovaný na klinike v Ženeve. Pre jeho dlhodobú neprítomnosť sa totiž začalo špekulovať o jeho zdraví a schopnosti vládnuť, a to napriek opakovaným uisteniam úradov, že sa čoskoro vráti.
Pri príchode do vlasti Biya z polootvoreného okna zamával stovkám svojich priaznivcov, ktorí sa zhromaždili v uliciach hlavného mesta, aby ho privítali, a mávali vlajkami vládnucej strany a transparentmi oslavujúcimi prezidenta.
Opoziční politici predtým vyzvali kamerunskú Ústavnú radu, aby preskúmala, či by počas neprítomnosti prezidenta mal niekto dočasne zastávať funkciu hlavy štátu. Rada však nepodnikla žiadne kroky. Opozícia uviedla, že krajinu riadi „autopilot“.
Prezidentské právomoci by mal podľa kamerunskej ústavy v prípade neprítomnosti viceprezidenta dočasne prevziať predseda Senátu, ak je úrad hlavy štátu neobsadený v dôsledku úmrtia, odstúpenia alebo trvalej neschopnosti vykonávať funkciu.
Biya však viceprezidenta nevymenoval od opätovného zavedenia tohto postu v apríli minulého roka. Kritici preto tvrdia, že bez jasného systému nástupníctva vzniká neistota ohľadom možného prechodu moci v prípade, že by úradujúci prezident už nebol schopný ďalej vládnuť.