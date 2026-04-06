Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Prezident Kast na svojej prvej zahraničnej ceste navštívi Argentínu

.
Na snímke chilský prezident José Antonio Kast a jeho manželka María Pía Adriásola pozdravujú svojich priaznivcov pred katedrálou v Santiagu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Santiago 6. apríla (TASR) - Nový čilský prezident José Antonio Kast sa v pondelok stretne so svojím argentínskym kolegom v Buenos Aires, čo bude jeho prvá cesta do zahraničia od nástupu do úradu 11. marca. Pokračuje v tradícii čilských prezidentov, ktorých prvá oficiálna štátna cesta vedie do susednej krajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

José Antonio Kast a Javier Milei sú politicky zladení a patria medzi blízkych spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obaja muži sa už stretli po Kastovom víťazstve vo voľbách vlani v decembri. Pózovali s motorovou pílou ako symbolom rozpočtových škrtov, ktorý v minulosti vymyslel Milei.

„Teraz je viac ako kedykoľvek predtým dôležité rozvíjať spoločné projekty. Máme skvelé nápady v oblasti baníctva, energetiky, hraničných priechodov a boja proti organizovanému zločinu,“ povedal v nedeľu čilský minister zahraničných vecí Francisco Perez Mackenna.

Návšteva prichádza niekoľko dní po neúspešnom pokuse o zatknutie čilského ľavicového aktivistu Galvarina Apablazu v Argentíne. Mal tam štatút politického utečenca od roku 2010 až do februára, keď mu ho zrušil súd. Je obvinený z účasti na atentáte na čilského pravicového senátora Jaimeho Guzmána v roku 1991.

Spoločná hranica Čile a Argentíny meria približne 5300 kilometrov a Buenos Aires je druhým najväčším obchodným partnerom Santiaga v Latinskej Amerike. V minulosti mali pohraničné spory v oblasti Patagónie a Ohňovej zeme, ktoré vyriešili mierovou dohodou s pomocou Vatikánu.
.

