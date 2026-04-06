< sekcia Zahraničie
Prezident Kast na svojej prvej zahraničnej ceste navštívi Argentínu
Autor TASR
Santiago 6. apríla (TASR) - Nový čilský prezident José Antonio Kast sa v pondelok stretne so svojím argentínskym kolegom v Buenos Aires, čo bude jeho prvá cesta do zahraničia od nástupu do úradu 11. marca. Pokračuje v tradícii čilských prezidentov, ktorých prvá oficiálna štátna cesta vedie do susednej krajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
José Antonio Kast a Javier Milei sú politicky zladení a patria medzi blízkych spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obaja muži sa už stretli po Kastovom víťazstve vo voľbách vlani v decembri. Pózovali s motorovou pílou ako symbolom rozpočtových škrtov, ktorý v minulosti vymyslel Milei.
„Teraz je viac ako kedykoľvek predtým dôležité rozvíjať spoločné projekty. Máme skvelé nápady v oblasti baníctva, energetiky, hraničných priechodov a boja proti organizovanému zločinu,“ povedal v nedeľu čilský minister zahraničných vecí Francisco Perez Mackenna.
Návšteva prichádza niekoľko dní po neúspešnom pokuse o zatknutie čilského ľavicového aktivistu Galvarina Apablazu v Argentíne. Mal tam štatút politického utečenca od roku 2010 až do februára, keď mu ho zrušil súd. Je obvinený z účasti na atentáte na čilského pravicového senátora Jaimeho Guzmána v roku 1991.
Spoločná hranica Čile a Argentíny meria približne 5300 kilometrov a Buenos Aires je druhým najväčším obchodným partnerom Santiaga v Latinskej Amerike. V minulosti mali pohraničné spory v oblasti Patagónie a Ohňovej zeme, ktoré vyriešili mierovou dohodou s pomocou Vatikánu.
