Streda 22. apríl 2026
Prezident Kolumbie oznámil ukončenie rokovaní s frakciou FARC-u

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bogota 22. apríla (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v utorok oznámil ukončenie mierových rokovaní s povstaleckou skupinou, ktorá sa skladá z odštiepencov rozpustenej ľavicovej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Petro od roku 2023 viedol mierové rokovania s veliteľom frakcie známej ako „EMBF“ Marcosom Calarcom. Jeho odštiepenecká skupina odmietla mierovú zmluvu uzavretú medzi vládou a organizáciou FARC v roku 2016.

Najväčší kolumbijský drogový kartel Clan del Golfo zároveň v rovnaký deň odmietol uzavretie mierovej dohody s Petrovou vládou. Prezidentov štvorročný mandát vyprší 7. augusta.

Petro nastúpil do úradu v roku 2022 s cieľom dosiahnuť mierové dohody s drogovými skupinami bojujúcimi o kontrolu nad lukratívnym obchodom s kokaínom v Kolumbii.
