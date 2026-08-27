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Prezident Kolumbie sa musí ospravedlniť za porušenie sekularizmu

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Na snímke prezident Kolumbie De la Espriella. Foto: TASR/AP

De la Espriella nastúpil do úradu tento mesiac.

Autor TASR
Bogota 27. augusta (TASR) - Súd vo štvrtok nariadil kolumbijskému prezidentovi Abelardovi de la Espriellovi ospravedlniť sa za porušenie štátneho sekularizmu, pretože počas svojej inaugurácie nechal kázať židovského rabína, katolíckeho kňaza a evanjelického pastora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

De la Espriella nastúpil do úradu tento mesiac. Inaugurácia sa netradične namiesto Bogoty uskutočnila v meste Cali. Súčasťou obradu boli chválospevy či modlitby pri oltári venovanom Panne Márii Fatimskej uctievanej katolíkmi.

Súd v Bogote s odvolaním sa na sekulárnu kolumbijskú ústavu rozhodol, že De la Espriella sa musí ospravedlniť za „porušenie náboženskej neutrality štátu“ v príhovore v rádiu a televízii do 30. septembra.

Prezident musí tiež vydať smernicu pre štátnych predstaviteľov, aby počas verejných podujatí „rešpektovali a zabezpečili rešpektovanie“ náboženskej neutrality, vyplýva z dokumentu, do ktorého nahliadla agentúra AFP.

De la Espriella sa pred kandidatúrou na prezidenta označoval za ateistu. Silná viera v „židovsko-kresťanské princípy“ sa u neho prejavila až počas volebnej kampane. Neskôr vyzýval na „kultúrnu kontrarevolúciu“ s cieľom vrátiť krajinu späť k Bohu.

Kolumbijská opozícia kritizovala vládu za vyvolávanie kultúrnych vojen a vystríhala pred snahou pravicovej administratívy obmedziť práva LGBTQ ľudí a presadzovať „tradičné postavenie“ žien a mužov v rodinách.
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