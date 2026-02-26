< sekcia Zahraničie
Prezident Kuby vyhlásil, že sa budú brániť proti teroristickej agresii
Zároveň odsúdil stredajšiu zrážku ako pokus o „infiltráciu".
Autor TASR
Havana 26. februára (TASR) - Kuba sa bude brániť akejkoľvek „teroristickej“ agresii, vyhlásil vo štvrtok prezident Miguel Díaz-Canel. Došlo k tomu deň po tom, čo Havana informovala o prestrelke medzi pasažiermi na motorovom člne registrovanom v USA a kubánskou pobrežnou strážou, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Kuba sa bude odhodlane a tvrdo brániť proti teroristickej a žoldnierskej agresii namierenej proti suverenite a národnej stabilite,“ napísal prezident na platforme X a zároveň odsúdil stredajšiu zrážku ako pokus o „infiltráciu“.
Štyri osoby zahynuli na motorovom člne a šesť príslušníkov pobrežnej stráže utrpelo zranenia, uviedli úrady. Podľa ministerstva vnútra sa narušitelia „pokúšali infiltrovať do krajiny, aby podnikli teroristický čin“. Rezort ďalej uviedol, že na plavidle sa našli zápalné fľaše, útočné pušky, ručné zbrane a ďalšie vojenské vybavenie. Na člne sa plavilo desať Kubáncov žijúcich v USA.
„Kuba od roku 1959 čelila už mnohým teroristickým a agresívnym infiltráciám zo Spojených štátov,“ napísal kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez na platforme X, odkazujúc na rok revolúcie vedenej kubánskym lídrom Fidelom Castrom.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že Washington sa nepodieľal na útoku a po vyšetrovaní incidentu poskytne „adekvátnu odpoveď“.
