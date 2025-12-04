< sekcia Zahraničie
Prezident Libanonu: Ďalšie rokovania s Izraelom sa začnú 19. decembra
Vyjadrenia prezidenta prišli v deň, keď izraelské letectvo podľa vlastného vyhlásenia útočilo na juhu Libanonu na sklady zbraní militantného hnutia Hizballáh.
Autor TASR
Bejrút 4. decembra (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn vo štvrtok povedal, že ďalšie kolo rokovaní s Izraelom sa začne 19. decembra. Zároveň uviedol, že ohlasy na tohtotýždňovú schôdzku oboch krajín sú „pozitívne“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Je prirodzené, že prvé stretnutie nebude veľmi produktívne, no vydláždilo cestu nadchádzajúcim schôdzkam, ktoré sa začnú 19. decembra,“ oznámil libanonský minister informácií Paul Morcos. Prezident Awn povedal, že reakcie na prvé kolo priamych rokovaní boli „pozitívne“, pričom ich cieľom bolo vyhnúť sa „druhej vojne“ s Izraelom.
Prezident podľa Morcosa zdôraznil, že je potrebné, aby „prevážil rokovací jazyk a nie jazyk vojny,“ a že sa nebudú robiť žiadne ústupky v otázke libanonskej suverenity. „Neexistuje iná možnosť ako rokovať. Taká je realita a toto nás o vojnách naučila história,“ povedal Džúzíf Awn podľa ministra.
Libanonský prezident v piatok príjme delegáciu veľvyslancov z 15 členských štátov Bezpečnostnej rady OSN a americkú osobitnú vyslankyňu Morgan Ortagusovú a požiada ich, aby pomohli dosiahnuť úspešný výsledok rokovaní s Izraelom.
Vyjadrenia prezidenta prišli v deň, keď izraelské letectvo podľa vlastného vyhlásenia útočilo na juhu Libanonu na sklady zbraní militantného hnutia Hizballáh. Izrael pokračuje v útokoch napriek prímeriu z novembra 2024. Libanonská vláda sa zaviazala odzbrojiť Hizballáh, no Iránom podporované hnutie túto myšlienku odmieta, píše AFP.
Libanonská hlava štátu povedala, že delegácia OSN sa vydá do južného Libanonu, aby skontrolovala „situáciu na mieste a zistila, čo sa tam skutočne deje“. Armáda medzitým pokračuje v uskutočňovaní plánu na likvidáciu zbraní hnutia.
