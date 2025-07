Prezident Libérie sa ospravedlnil národu za občianske vojny

Monrovia 6. júla (TASR) - Prezident Libérie Joseph Boakai sa v sobotu ospravedlnil Libérijčanom za brutálne násilie a pretrvávajúce traumy, ktoré im spôsobili dve občianske vojny. Oficiálne gesto v mene štátu urobil počas zmierovacieho ceremoniálu, ktorý sa konal v hlavnom meste Monrovia, informovala agentúra AFP.



Dve za sebou idúce občianske vojny v Libérii sa odohrali v rokoch 1989 až 2003. Okrem toho, že túto západoafrickú krajinu spustošili, si vyžiadali 250.000 obetí na životoch a viedli k masakrom, mrzačeniu, znásilňovaniu a využívaniu detí ako vojakov.



„Pri tejto historickej príležitosti sa v mene štátu oficiálne ospravedlňujem. Každej obeti nášho občianskeho konfliktu, každej rozbitej rodine, každému zničenému snu hovoríme: je nám to ľúto,“ povedal Boakai účastníkom sobotňajšieho podujatia v Monrovii. Podľa neho v Libérii takmer niet rodiny, ktorej by sa „nedotkla bolesť, násilie a nespravodlivosť prenasledujúce náš národ“.



Iba pred niekoľkými dňami sa zúčastnil na oficiálnych smútočných obradoch za bývalých prezidentov Samuela Doea, ktorého na začiatku prvej občianskej vojny v roku 1990 umučili a zavraždili, a Williama Tolberta, ktorého pripravili o život v roku 1980, keď Doe zorganizoval vojenský prevrat.



„Štát mohol urobiť viac, ale bol použitý ako nástroj. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa uistili, že vás už nikdy nesklame,“ dodala súčasná hlava štátu.



Napriek medzinárodnému a domácemu tlaku Libéria ešte nikoho nesúdila za zločiny spáchané počas občianskych konfliktov. Komisia pre pravdu a zmierenie v roku 2009 odporučila, aby sa zriadil tribunál pre vojnové zločiny. Táto výzva napokon zostala do veľkej miery nevypočutá, predovšetkým z dôvodu udržiavania mieru v krajine. Totiž viacerí z veliteľov, ktorých z takéhoto konania obvinili, si aj po vojnách udržali vplyv na politiku, píše AFP.



Boakai vlani v máji nariadil zriadiť úrad pre vojnové a hospodárske zločiny, čím podľa francúzskej agentúry urobil jeden krok k vytvoreniu tribunálu. Práve tento úrad má za úlohu vytvoriť prípadný súd. V sobotu prezident tiež vyzval, aby sa zaviedli kľúčové odporúčania spomínanej komisie.