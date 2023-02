Prezident Litvy chce od Bidena ďalšiu vojenskú techniku v Pobaltí

Varšava 23. februára (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda v stredu povedal, že na stretnutí vo Varšave vyzval amerického prezidenta Joea Bidena, aby sa snažil o rozmiestnenie ďalšej vojenskej techniky NATO v pobaltských krajinách. Ako príklad pritom zmienil salvové raketomety HIMARS či bojové vrtuľníky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nauséda novinárom povedal, že o to Bidena požiadal na mimoriadnom summite krajín Bukureštskej deviatky (B9) ležiacich na východnom krídle NATO. Biden podľa slov litovského prezidenta mlčal, no robil si poznámky, keď počúval od neho aj ďalšie podobné návrhy na rozmiestnenie systémov protivzdušnej obrany v Pobaltí a ďalších krajinách východného krídla Aliancie.



Nauséda uviedol, že Bidenovi hovoril o rozmiestnení techniky na sledovanie vzdušného priestoru, útočných vrtuľníkov či raketometov HIMARS. "To si sotva môžeme dovoliť kúpiť, no mohli by byť nasadené (spojencami) v Pobaltí na rotačnom princípe," dodal.



"Bidenova prítomnosť v Kyjeve a Varšave vysiela nášmu ľudu aj ľuďom v Európe jasný signál, že USA tu budú aj v nasledujúcich rokoch," zhrnul zase estónsky prezident Alar Karis.



Niektorí z lídrov diskutovali podľa slov Nausédu na stredajšom summite B9 vo Varšave aj o perspektíve toho, že Ukrajina bude po nadchádzajúcom júlovom summite NATO v litovskom Vilniuse "o niekoľko krokov bližšie" k získaniu členstva v Aliancii.



Skupinu B9 tvoria východní členovia NATO — okrem Slovenska a Poľska tiež Bulharsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko. Na stredajšom mimoriadnom summite vo Varšave, kde sa okrem lídrov zmienených štátov zúčastnil aj Biden a tiež generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, zastupovala SR prezidentka Zuzana Čaputová.



Najbližší summit tohto zoskupenia sa uskutoční v júni v Bratislave. V júli sa následne bude konať summit NATO vo Vilniuse, na ktorom by sa mal osobne zúčastniť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.