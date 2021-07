Prezident Litvy podpísal zákon obmedzujúci práva nelegálnych migrantov

Vilnius 21. júla (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauseda podpísal v stredu zákon obmedzujúci práva nelegálnych migrantov, informoval portál Meduza.io s odvolaním sa na spravodajský portál Delfi.lt.



Samotný prezident priznal, že zákon je "deravý" z hľadiska ľudský práv. Avšak aj taký zákon je podľa neho v súčasnej situácii lepší ako žiadna regulácia a "deravá" politika vo vzťahu k nelegálnej migrácii. Prezident však požiadal litovský parlament, aby zákon ešte dopracoval.



Ochrancovia ľudských práv však upozorňujú na to, že tento zákon robí narušovanie ľudských práv legálnym. Podľa právnikov je napríklad v rozopre s ústavou to, že migranti sa podľa tohto zákona nemôžu odvolať proti rozhodnutiu prvostupňového súdu.



Zákon tiež skracuje dobu na preverenie žiadosti o azyl. Cieľom skrátenia tohto konania je rýchle rozlíšiť ekonomických migrantov od ostatných, píše agentúra AFP.



Litovská vláda vyhlásila začiatkom júla núdzový stav pre stúpajúci počet migrantov z Bieloruska, s ktorým má 679 kilometrov dlhú hranicu. Litva tiež oznámila, že na hraniciach s Bieloruskom postaví plot v hodnote 42 miliónov eur, uvádza Meduza.



Litovské bezpečnostné zložky na hraniciach zadržali od začiatku roku 2228 osôb, čo je 27-krát viac ako za celý vlaňajší rok. Utečenci pritom prichádzajú prevažne z krajín Blízkeho východu a Afriky.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája povedal, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ. Vyhlásil to po uvalení sankcií EÚ v dôsledku májového presmerovania dopravného lietadla do Minska, kde zadržali bieloruského disidenta nachádzajúceho sa na jeho palube.