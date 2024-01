Prezident Lukašenko si udelil doživotnú imunitu pred stíhaním

Minsk 4. januára (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok podpísal zákon, ktorý mu poskytuje doživotnú imunitu pred trestným stíhaním a znemožňuje opozičným lídrom žijúcim v zahraničí kandidovať v budúcich prezidentských voľbách. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Zákon sa teoreticky vzťahuje na každého bývalého prezidenta a členov jeho rodiny. V skutočnosti sa však týka len Lukašenka, ktorý vládne Bielorusku železnou rukou už takmer 30 rokov. Cieľom nového opatrenia je zrejme ešte viac posilniť Lukašenkovu moc a eliminovať potenciálnych vyzývateľov v nasledujúcich prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať v roku 2025.



Zákon výrazne sprísňuje požiadavky na prezidentských kandidátov a znemožňuje voľbu opozičných lídrov, ktorí v uplynulých rokoch utiekli do susedných krajín. Kandidovať môžu len občania Bieloruska, ktorí majú v krajine trvalý pobyt najmenej 20 rokov a nikdy nemali povolenie na pobyt v inej krajine.



Bieloruskom otriasli masové protesty počas Lukašenkovho kontroverzného znovuzvolenia v auguste 2020 na šieste funkčné obdobie, ktoré opozícia i Západ odsúdili ako podvod. Bieloruské orgány vtedy zadržali viac ako 35.000 ľudí, z ktorých mnohí boli vo väzbe mučení alebo opustili krajinu.



Lukašenko bol tiež obvinený z účasti na nezákonnom presune detí z Ruskom okupovaných miest na Ukrajine do Bieloruska.



Z textu nového zákona vyplýva, že ak by Lukašenko opustil mocenskú pozíciu, "nemôže byť braný na zodpovednosť za činy spáchané v súvislosti s výkonom svojich prezidentských právomocí".



V zákone sa tiež uvádza, že prezident a členovia jeho rodiny budú mať doživotnú štátnu ochranu, zdravotnú starostlivosť, životné a zdravotné poistenie. Po odstúpení z funkcie by sa prezident stal aj doživotným členom hornej komory parlamentu.



Opozičná líderka Sviatlana Cichanouská, ktorá v roku 2020 utiekla do Litvy, uviedla, že nový zákon je Lukašenkovou odpoveďou na jeho "strach z nevyhnutnej budúcnosti", čo naznačuje, že Lukašenko sa obáva toho, čo sa s ním stane, keď odíde od moci.



"Lukašenko, ktorý zničil osudy tisícov Bielorusov, bude potrestaný podľa medzinárodného práva a žiadna imunita ho pred tým neochráni, je to len otázka času," tvrdí Cichanouská.



Politická opozícia v krajine žiada vyšetrenie zmiznutí opozičných politikov a odvozu ukrajinských detí z vlasti.



"Zabezpečíme, aby bol tento diktátor postavený pred súd," povedala Cichanouská a zdôraznila, že v Bielorusku je za mrežami stále približne 1500 politických väzňov vrátane aktivistu a laureáta Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého.