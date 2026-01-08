< sekcia Zahraničie
Prezident Lula vetoval zákon, ktorý by znížil Bolsonarov trest
Kongres však môže jeho veto prehlasovať, pripomína AFP.
Autor TASR
Brazília 8. januára (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok vetoval zákon, ktorý by znížil 27-ročný trest odňatia slobody bývalého prezidenta Jaira Bolsonara odsúdeného v roku 2025 za pokus o prevrat. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Konzervatívcami ovládaný brazílsky Kongres v decembri schválil zákon, ktorý by mohol viesť k zníženiu Bolsonarovho trestu na niečo vyše dva roky. Prezident Lula už vtedy avizoval, že tento zákon bude vetovať. Kongres však môže jeho veto prehlasovať, pripomína AFP.
Sedemdesiatročný bývalý brazílsky líder si koncom novembra začal odpykávať svoj trest po tom, ako bol právoplatne odsúdený za sprisahanie, ktorého cieľom bolo zabrániť Lulovi nastúpiť do funkcie prezidenta po voľbách v roku 2022. Bolsonaro svoju vinu odmieta a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania.
Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po tom, čo sa pokúsil odstrániť si monitorovací náramok z členka, ho previezli do väznice - súd totiž jeho konanie vyhodnotil ako pokus o útek.
Bolsonaro má aj zdravotné problémy súvisiace s bodným zranením, ktoré utrpel v roku 2018 počas kampane pred prezidentskými voľbami. Minulý týždeň sa vrátil do väzenia z nemocnice, kde strávil niekoľko dní pre operáciu prietrže.
