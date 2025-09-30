Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
Prezident Madagaskaru po protestoch odvolal svoju vládu

Protesty na Madagaskare 25. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Urobil tak po protestoch proti častým výpadkom prúdu a nedostatku vody, pri ktorých zahynulo najmenej 22 ľudí a viac ako 100 sa zranilo.

Antananarivo 30. septembra (TASR) - Prezident Madagaskaru Andry Rajoelina v pondelok oznámil, že odvolal svoju vládu. Urobil tak po protestoch proti častým výpadkom prúdu a nedostatku vody, pri ktorých zahynulo najmenej 22 ľudí a viac ako 100 sa zranilo. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk odsúdil madagaskarské bezpečnostné zložky za „násilnú reakciu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Najväčšie protivládne demonštrácie na Madagaskare za posledné roky vypukli minulý štvrtok. Odvtedy sa uskutočnili tri veľké zhromaždenia v hlavnom meste Antananarivo; v pondelok do ulíc metropoly opäť vyšli tisíce ľudí.

Demonštrácie sú vedené prevažne mladými ľuďmi, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Ich účastníci takisto požadujú demisiu vlády na čele s madagaskarským prezidentom a usporiadanie nových volieb.

„Uznávame a ospravedlňujeme sa, ak členovia vlády nesplnili úlohy, ktoré im boli zverené,“ povedal Rajoelina v prejave vysielanom v televízii.

Türk predtým uviedol, že medzi obeťami sú demonštranti a náhodní okoloidúci, ktorých zabili príslušníci bezpečnostných síl, ale aj ďalší ľudia, ktorí prišli o život v následných rozsiahlych násilnostiach a rabovaní jednotlivcami a gangmi, ktoré nemali nič spoločné s protestami.

Madagaskar je ostrovný štát v Indickom oceáne, ktorý dlhodobo sužuje chudoba. Množstvo obyvateľov z toho viní vládu prezidenta Rajoelina, ktorý bol znovuzvolený do funkcie v roku 2023.
