< sekcia Zahraničie
Prezident Madagaskaru po protestoch odvolal svoju vládu
Urobil tak po protestoch proti častým výpadkom prúdu a nedostatku vody, pri ktorých zahynulo najmenej 22 ľudí a viac ako 100 sa zranilo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Antananarivo 30. septembra (TASR) - Prezident Madagaskaru Andry Rajoelina v pondelok oznámil, že odvolal svoju vládu. Urobil tak po protestoch proti častým výpadkom prúdu a nedostatku vody, pri ktorých zahynulo najmenej 22 ľudí a viac ako 100 sa zranilo. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk odsúdil madagaskarské bezpečnostné zložky za „násilnú reakciu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Najväčšie protivládne demonštrácie na Madagaskare za posledné roky vypukli minulý štvrtok. Odvtedy sa uskutočnili tri veľké zhromaždenia v hlavnom meste Antananarivo; v pondelok do ulíc metropoly opäť vyšli tisíce ľudí.
Demonštrácie sú vedené prevažne mladými ľuďmi, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Ich účastníci takisto požadujú demisiu vlády na čele s madagaskarským prezidentom a usporiadanie nových volieb.
„Uznávame a ospravedlňujeme sa, ak členovia vlády nesplnili úlohy, ktoré im boli zverené,“ povedal Rajoelina v prejave vysielanom v televízii.
Türk predtým uviedol, že medzi obeťami sú demonštranti a náhodní okoloidúci, ktorých zabili príslušníci bezpečnostných síl, ale aj ďalší ľudia, ktorí prišli o život v následných rozsiahlych násilnostiach a rabovaní jednotlivcami a gangmi, ktoré nemali nič spoločné s protestami.
Madagaskar je ostrovný štát v Indickom oceáne, ktorý dlhodobo sužuje chudoba. Množstvo obyvateľov z toho viní vládu prezidenta Rajoelina, ktorý bol znovuzvolený do funkcie v roku 2023.
Najväčšie protivládne demonštrácie na Madagaskare za posledné roky vypukli minulý štvrtok. Odvtedy sa uskutočnili tri veľké zhromaždenia v hlavnom meste Antananarivo; v pondelok do ulíc metropoly opäť vyšli tisíce ľudí.
Demonštrácie sú vedené prevažne mladými ľuďmi, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Ich účastníci takisto požadujú demisiu vlády na čele s madagaskarským prezidentom a usporiadanie nových volieb.
„Uznávame a ospravedlňujeme sa, ak členovia vlády nesplnili úlohy, ktoré im boli zverené,“ povedal Rajoelina v prejave vysielanom v televízii.
Türk predtým uviedol, že medzi obeťami sú demonštranti a náhodní okoloidúci, ktorých zabili príslušníci bezpečnostných síl, ale aj ďalší ľudia, ktorí prišli o život v následných rozsiahlych násilnostiach a rabovaní jednotlivcami a gangmi, ktoré nemali nič spoločné s protestami.
Madagaskar je ostrovný štát v Indickom oceáne, ktorý dlhodobo sužuje chudoba. Množstvo obyvateľov z toho viní vládu prezidenta Rajoelina, ktorý bol znovuzvolený do funkcie v roku 2023.