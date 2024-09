Prezident Milei chce “otriasť” budúcoročnými voľbami do kongresu

Buenos Aires 29. septembra (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei v nedeľu počas zhromaždenia pri príležitosti spustenia svojej strany na celonárodnej úrovni uviedol, že má v úmysle "otriasť" voľbami do argentínskeho kongresu, ktoré sa uskutočnia v polovici budúceho roka. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Založili sme celonárodnú stranu," vyhlásil Milei. "Odteraz budeme prinášať iba dobré správy. V roku 2025 urobíme vo voľbách veľký rachot," uviedol argentínsky prezident.



Víťazstvo vo voľbách v roku 2025 by Mileiovej libertariánskej strane La Libertad Avanza (Sloboda napreduje) zlepšilo pozíciu v argentínskom kongrese, kde má v súčasnosti menšinu v oboch komorách. To jej významne komplikuje schvaľovanie kľúčových zákonov a reforiem.



Reuters uvádza, že na zhromaždení v parku Lezama v centre Buenos Aires prezident vystúpil ako rocková hviezda, pretlačil sa cez tisíce priaznivcov a na pódiu zaspieval rockovú pieseň. Oblečenú mal koženú bundu a jeho príhovor trval viac ako hodinu.



Mnohí Mileiovi priaznivci sa na stretnutí zúčastnili v kostýme levov, ktorý je prezidentovým symbolom. Ďalší mali v rukách kartónové motorové píly, ktorými počas kampane Milei ilustroval svoje plány na zoštíhlenie štátu.



Milei sa ujal funkcie v decembri po prekvapivom víťazstve v prezidentských voľbách. Libertariánsky prezident je mimoriadne kritický k argentínskemu establišmentu a novinárom.



Od nástupu do funkcie Milei rapídne znížil výdavky štátu a predstavil tvrdé úsporné opatrenia na zmiernenie rekordne vysokej inflácie. Za jeho vlády sa však miera chudoby zvýšila o viac ako 10 percentuálnych bodov na takmer 53 percent.