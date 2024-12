Prezident Milei získal od premiérky Meloniovej talianske občianstvo

Rím 14. decembra (TARS) - Talianska vláda v piatok udelila občianstvo argentínskemu prezidentovi Javierovi Mileimu. TASR informuje podľa agentúr ANSA, AFP a DPA.



Milei má nárok na občianstvo vďaka svojim talianskym predkom. Napriek tomu to vyvolalo kritiku talianskej opozície, ktorá neúspešne vedie kampaň za uľahčenie získania občianstva pre deti narodené v Taliansku rodičom migrantom. Pred niekoľkými mesiacmi Milei uviedol, že je "Talian na 75 pecent" a podľa tlačovej agentúry ANSA získala občianstvo aj jeho sestra Karina.



Poslanec Riccardo Magi (+Európa) udelenie občianstva Mileiovi nazval "urážkou" a aktom "netolerovateľnej diskriminácie voči toľkým mladým ľuďom, ktorí ho dostanú až po mnohých rokoch".



Na získanie občianstva musia cudzinci žiť v Taliansku 10 rokov, deti cudzincov narodené v Taliansku môžu požiadať o občianstvo až po dovŕšení 18 rokov. Opozície požaduje, aby to bolo 5 rokov, čím by sa Taliansko zosúladilo s krajinami ako Británia, Francúzsko a Nemecko.



"Možno potrebujú chytiť do ruky falošnú alebo skutočnú motorovú pílu a ísť požiadať o zmenu zákona o občianstve," povedal Magi.



Milei tvrdým "odpílením" sociálnych výdavkov dokázal skrotiť argentínsku infláciu. Minulý mesiac daroval Meloniovej svoju vlastnú sošku s motorovou pílou, čo je odkaz na jeho vystupovanie počas predvolebných mítingov.



Libertarián Milei so strapatými vlasmi a s vystupovaním rockovej hviezdy pricestoval do Ríma na festival organizovaný pravicovou stranou Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej.



V Argentíne žije mnoho ľudí s talianskymi koreňmi, najznámejším je pápež František, ktorý pred nástupom na pápežský stolec pôsobil ako arcibiskup Buenos Aires.