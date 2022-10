Prezident Miloš Zeman začal rozlúčkovú návštevu Úsťanského kraja

Praha 18. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman začal v pondelok svoju siedmu návštevu Úsťanského kraja vo funkcii hlavy štátu. Sever Čiech je tak jeho najnavštevovanejším regiónom. Sám uviedol, že ide zároveň o rozlúčkovú návštevu, pretože o niekoľko mesiacov ukončí svoju 32 rokov trvajúcu politickú kariéru, informujú webové Novinky.cz.



Prezident sa na úvod svojej návštevy pri stretnutí s krajskými zastupiteľmi vyslovil za väčšie využívanie uhlia v súčasnej energetickej kríze.



"Pri vysokých cenách plynu by bolo dobré, aby sme využívali čo najviac miestnych zdrojov surovín. Medzi ne patrí aj uhlie. Som ten, kto sa už dlhú dobu prihovára za využitie týchto uhoľných zdrojov v energetickej kríze," vyhlásil Zeman.



Jednou z tém prezidenta bol aj ničivý letný požiar v Národnom parku České Švajčiarsko.



"Počul som, že požiar spôsobili trampi; nesúhlasím s týmto názorom. Domnievam sa, že ho spôsobili tí, ktorí spôsobili aj lykožrútovú kalamitu. Bezzásahová politika viedla k tomu, že stromy sa nechali voľne ležať, čím pochopiteľne vytvorili podhubie pre šírenie prípadného požiaru," zopakoval Zeman svoj názor.



Prezident prišiel na pozvanie hajtmana (župana) Úsťanského kraja Jana Schillera. Po pracovnom obede so zástupcami zložiek záchranného systému, starostami obcí a zástupcami ďalších inštitúcií postihnutých požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko odišiel Zeman do mesta Děčín. Po stretnutí s vedením mesta sa na labskom nábreží stretol s občanmi.



Zeman v utorok navštívi v Děčíne spoločnosť Chemotex a potom sa presunie do obce Lukavec v okrese Litoměřice, kde sa zíde s jej vedením i obyvateľmi. Zeman bol naposledy na oficiálnej návšteve Úsťanského kraja v júni 2018.