< sekcia Zahraničie
Prezident Nikaraguy Ortega označil Trumpa za psychicky nestabilného
Ortega kritizoval amerického prezidenta aj za zverejnenie obrázka vytvoreného umelou inteligenciou, na ktorom je Trump vyobrazený ako postava pripomínajúca Ježiša Krista.
Autor TASR
Managua 21. apríla (TASR) - Prezident Nikaraguy Daniel Ortega v pondelok v súvislosti s vojnou USA v Iráne uviedol, že americký prezident Donald Trump „nie je duševne v poriadku“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vojna vedená tak, ako ju vedie súčasný americký prezident, je typická pre niekoho, kto stratil rozum a myslí si, že môže robiť čokoľvek, akúkoľvek krutosť,“ povedal Ortega na podujatí v hlavnom meste. „Je to problém, povedzme, psychickej nestability. Ako tu hovoríme, nie je pri zdravom rozume,“ dodal.
AFP konštatuje, že Ortega má napätý vzťah s Washingtonom, ktorý opakovane označil nikaragujskú vládu za diktatúru a obvinil jej lídrov z prevzatia úplnej moci prostredníctvom ústavných zmien a potláčania nesúhlasu.
Ortega kritizoval amerického prezidenta aj za zverejnenie obrázka vytvoreného umelou inteligenciou, na ktorom je Trump vyobrazený ako postava pripomínajúca Ježiša Krista. Tento príspevok na jeho platforme Truth Social vyvolal veľkú kritiku nielen v cirkevných kruhoch a americký prezident ho neskôr vymazal. Novinárom povedal, že si myslel, že je na obrázku on ako lekár, nie Ježiš.
„Zverejnil obrázok, na ktorom je oblečený ako Kristus a uzdravuje. Koľkých v skutočnosti uzdravil? Americký ľud a ľudia na celom svete ho budú brať na zodpovednosť, aby zistili, koľkých zabil,“ uviedol Ortega.
Nikaragujský prezident zároveň odsúdil sankcie, ktoré USA tento mesiac uvalili na jeho synov, ako aj na ďalších predstaviteľov krajiny a spoločností spojených so sektorom ťažby zlata v krajine. „Dochádzajú im ľudia, ktorých by mohli sankcionovať,“ konštatoval Ortega.
