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Prezident: November 1989 patrí všetkým, privlastňovať si ho nesmie nik
Zároveň pripomenul význam slobody ako základnej podmienky pre pokojný život aj napredovanie a rozvoj každej spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - November 1989 patrí všetkým. Privlastňovať si ho nemá právo nikto, rovnako ako žiadny iný štátny sviatok. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. Nežná revolúcia bola podľa neho zázrak a obdivoval ju celý svet.
„Som presvedčený, že k hladkému a pokojnému priebehu týchto zásadných zmien prispelo zjednotenie spoločnosti, aké si dnes už ťažko dokážeme predstaviť,“ uviedol prezident. Vzhľadom na význam sviatku podľa neho nie sú šťastné ani dôstojné diskusie o tom, kto organizuje aké oslavy a kto kde vystúpi. Dodal, že sloboda je cennou hodnotou, s ktorou treba nakladať zodpovedne a chrániť ju pre ďalšie generácie.
Pellegrini zároveň pripomenul historické korene názvu utorkového štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu. „Musíme si pripomenúť rok 1939, odvážne vystúpenie študentov v Prahe proti fašizmu i nemilosrdnú a krutú odplatu, ktorá nasledovala. Násilné potlačenie protestov, smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a poprava deviatich nevinných mladých ľudí,“ skonštatoval.
Dodal, že aj keď udalosti z jesene 1939 boli predzvesťou tragických udalostí v podobe druhej svetovej vojny, november 1989 priniesol opačné posolstvo. „Dal definitívnu bodku za totalitnými režimami nielen v našej krajine, ale v celom vtedajšom východnom bloku. V krátkom čase sa udiali zmeny, ktoré mali globálny rozmer. Skončila sa vláda jednej strany, otvorili sa hranice. Padol Berlínsky múr, zrútila sa železná opona a spolu s tým aj rozdelenie Európy na dva znepriatelené tábory,“ podotkol prezident. Zároveň vyjadril presvedčenie, že k hladkému a pokojnému priebehu týchto zmien prispelo najmä zjednotenie spoločnosti. Podľa jeho slov o tom svedčí taktiež heslo Novembra 1989 „V jednote je sila“. „Táto sila, či presnejšie táto jednota ľudí dokázala premôcť zdanlivo nepremožiteľný totalitný režim,“ skonštatoval.
Zároveň pripomenul význam slobody ako základnej podmienky pre pokojný život aj napredovanie a rozvoj každej spoločnosti. „Je cennou hodnotou, s ktorou však musíme nakladať zodpovedne a musíme ju chrániť, aby sme ju zachovali pre ďalšie generácie,“ poznamenal Pellegrini.
Prezident sa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v utorok zúčastnil pietnej spomienky, ktorá sa konala pri Centrálnom pamätníku popravených a umučených politických väzňov komunizmu v bratislavskej Vrakuni.
„Som presvedčený, že k hladkému a pokojnému priebehu týchto zásadných zmien prispelo zjednotenie spoločnosti, aké si dnes už ťažko dokážeme predstaviť,“ uviedol prezident. Vzhľadom na význam sviatku podľa neho nie sú šťastné ani dôstojné diskusie o tom, kto organizuje aké oslavy a kto kde vystúpi. Dodal, že sloboda je cennou hodnotou, s ktorou treba nakladať zodpovedne a chrániť ju pre ďalšie generácie.
Pellegrini zároveň pripomenul historické korene názvu utorkového štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu. „Musíme si pripomenúť rok 1939, odvážne vystúpenie študentov v Prahe proti fašizmu i nemilosrdnú a krutú odplatu, ktorá nasledovala. Násilné potlačenie protestov, smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a poprava deviatich nevinných mladých ľudí,“ skonštatoval.
Dodal, že aj keď udalosti z jesene 1939 boli predzvesťou tragických udalostí v podobe druhej svetovej vojny, november 1989 priniesol opačné posolstvo. „Dal definitívnu bodku za totalitnými režimami nielen v našej krajine, ale v celom vtedajšom východnom bloku. V krátkom čase sa udiali zmeny, ktoré mali globálny rozmer. Skončila sa vláda jednej strany, otvorili sa hranice. Padol Berlínsky múr, zrútila sa železná opona a spolu s tým aj rozdelenie Európy na dva znepriatelené tábory,“ podotkol prezident. Zároveň vyjadril presvedčenie, že k hladkému a pokojnému priebehu týchto zmien prispelo najmä zjednotenie spoločnosti. Podľa jeho slov o tom svedčí taktiež heslo Novembra 1989 „V jednote je sila“. „Táto sila, či presnejšie táto jednota ľudí dokázala premôcť zdanlivo nepremožiteľný totalitný režim,“ skonštatoval.
Zároveň pripomenul význam slobody ako základnej podmienky pre pokojný život aj napredovanie a rozvoj každej spoločnosti. „Je cennou hodnotou, s ktorou však musíme nakladať zodpovedne a musíme ju chrániť, aby sme ju zachovali pre ďalšie generácie,“ poznamenal Pellegrini.
Prezident sa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v utorok zúčastnil pietnej spomienky, ktorá sa konala pri Centrálnom pamätníku popravených a umučených politických väzňov komunizmu v bratislavskej Vrakuni.