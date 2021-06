Prezident Ortega obvinil svojich oponentov zo spolupráce s USA

Managua 24. júna (TASR) - Nikaragujský prezident Daniel Ortega v stredu uviedol, že jeho 19-ti politickí oponenti, ktorých bezpečnostné zložky tento mesiac zadržali, sú "zločinci", ktorí spolupracujú so Spojenými štátmi.



Ako píše agentúra AFP, Ortega zadržaných obvinil z "útoku na bezpečnosť krajiny" a z pokusu o prevrat.



"To je to, čo teraz teraz vyšetrujeme a čo bude v pravý čas potrestané," povedal Ortega počas svojho príhovoru, ktorý odvysielala štátna televízia. Zadržaní sú podľa neho americkí agenti, ktorí "sa proti Nikarague sprisahali s cieľom zvrhnúť vládu".



Medzi zadržanými je aj päť opozičných politikov, ktorí plánovali kandidovať v novembrových prezidentských voľbách, ako aj novinári, podnikatelia a jeden bankár.



Kroky Ortegovej vlády vyvolali pobúrenie medzinárodného spoločenstva vrátane Organizácie amerických štátov (OAS), ako aj reakciu v podobe uvalenia nových sankcií zo strany USA.



Obvinenia voči všetkým zadržaným kandidátom súvisia so sporným zákonom o velezrade, ktorý bol prijatý vlani v decembri a jeho cieľom je podľa kritikov zabrániť opozícii uchádzať sa o priazeň voličov. Tresty väzenia podľa tejto právnej normy hrozia "tým, ktorí žiadajú, oslavujú či oceňujú zavedenie sankcií voči nikaragujskému štátu.



Ortega (75), ktorý svoju kandidatúru doteraz nepotvrdil, by sa podľa očakávaní mal po voľbách naplánovaných na 7. novembra ujať funkcie prezidenta už štvrtýkrát po sebe, pripomína AFP.