Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
< sekcia Zahraničie

Prezident Pavel navštívi Vatikán, prijme ho pápež Lev XIV.

.
Na snímke český prezident Petr Pavel. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V pláne je tiež rokovanie so štátnym sekretárom Vatikánu Pietrom Parolinom.

Autor TASR
Praha 8. januára (TASR) - Český prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštívia 19. januára Vatikán. Prijme ich pápež Lev XIV. a v pláne je tiež rokovanie so štátnym sekretárom Vatikánu Pietrom Parolinom. Vo štvrtok o tom na svojom webe informoval Pražský hrad, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Naposledy sa podobná návšteva uskutočnila v roku 2015, keď vtedajšieho prezidenta Miloša Zemana prijal pápež František. Keď sa novou hlavou katolíckej cirkvi stal Lev XIV., český prezident Pavel ho v gratulačnom liste pozval na návštevu ČR. Česko z pápežov naposledy navštívil Benedikt XVI. v roku 2009.

ČR je jedna z mála európskych krajín, ktorá nemá zmluvne upravené vzťahy so Svätou stolicou. Ďalší pokus o schválenie takejto zmluvy sa uskutočnil v roku 2024, keď dokument v Prahe podpísali sekretár Parolin a vtedajší český premiér Petr Fiala. Vlani v marci zmluvu napriek výhradám schválili českí poslanci, senátori sa však pre značné pochybnosti o jej ústavnosti následne obrátili na Ústavný súd. Na podpis k prezidentovi sa tak zatiaľ nedostala a do rozhodnutia súdu ju ani nie je možné ratifikovať.

Podľa Pavla je dohodnutá zmluva v rozpore s ústavným poriadkom. Vo vyjadrení pre Ústavný súd uviedol, že dokument ako celok narúša východiskové ústavné princípy ČR ako zvrchovaného, sekulárneho a republikánskeho štátu a že zavádza privilegované postavenie katolíckej cirkvi.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Premiér: Predložíme iniciatívu k výrobe hliníka v Žiari nad Hronom

SNEH KOMPLIKUJE DOPRAVU: Košice vyhlásili prvý kalamitný stupeň

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny