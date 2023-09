Prezident Pavel nepodpísal penzijnú novelu, od piatka platiť nebude

Praha 31. augusta (TASR) - Český prezident Petr Pavel zvažuje veto penzijnej novely, oznámila vo štvrtok večer po rokovaní prezidenta s premiérom Petrom Fialom hovorkyňa hlavy štátu Markéta Řeháková. Novela mala podľa plánov vlády platiť od piatka 1. septembra, chýbal však podpis prezidenta. Řeháková vo štvrtok večer konštatovala, že Pavel má výhrady, ale možno novelu podpíše neskôr, v nasledujúcich dňoch. Informoval o tom portál Novinky.cz.



"To znamená, že novela zákona o dôchodkovom poistení nebude platiť od 1. septembra tak, ako vláda predpokladala," povedala novinárom Řeháková.



Prezident podľa jej slov bude verejnosť o svojom postupe informovať v piatok. "K navrhovaným zmenám v dôchodkoch má výhrady," zdôraznila hovorkyňa.



Vládna novela má priniesť sprísnenie pravidiel predčasných dôchodkov či spomalenie riadnej januárovej valorizácie penzií. Súčasné mimoriadne valorizácie by pri vyššom raste cien nahradil dočasný prídavok.



Senát schválil penzijnú novelu minulý týždeň 23. augusta. Kabinet plánoval, že bude platiť už od septembra, a tak by ju Pavel musel podpísať ešte vo štvrtok. Namiesto toho však vládu aj verejnosť napínal. Až večer prostredníctvom svojej hovorkyne odkázal, že novelu prípadne podpíše, ale až neskôr.



Krok prezidenta nepodpísať penzijnú novelu včas, aby začala platiť od 1. septembra, a navyše ešte aj zvažovať jej možné veto prekvapil českých politikov celého spektra vrátane opozície. Podľa ministra dopravy a podpredsedu ODS Martina Kupku to môže mať vážne dopady na hospodárenie štátu. Predseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleš Dufek pokladá krok prezidenta za nešťastný.