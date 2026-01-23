Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident Pavel nevylúčil ďalšiu kandidatúru na post hlavy štátu

Na archívnej snímke český prezident Peter Pavel. Foto: TASR - Martin Baumann

Pavel bol zvolený za prezidenta v priamych voľbách v januári 2023, keď v druhom kole porazil predsedu hnutia ANO a aktuálne úradujúceho českého premiéra Andreja Babiša.

Praha 22. januára (TASR) - Český prezident Petr Pavel počas štvrtkovej debaty s obyvateľmi mesta Hranice nevylúčil, že bude opätovne kandidovať na funkciu hlavu štátu, informuje TASR podľa správy portálu iDNES.cz.

Podobnú otázku dostal Pavel aj pri stretnutí s olomouckými zastupiteľmi. Priama otázka na prípadnú kandidatúru však padla od jedného z divákov v divadle Staré střelnice v Hraniciach.

O debatu bol medzi obyvateľmi veľký záujem a podľa zástupcov radnice boli lístky okamžite rozdané. „Nevylučujem to,“ odpovedal na otázku o kandidatúre bez ďalšieho komentára prezident.

Pavel bol zvolený za prezidenta v priamych voľbách v januári 2023, keď v druhom kole porazil predsedu hnutia ANO a aktuálne úradujúceho českého premiéra Andreja Babiša. Svoj päťročný mandát vykonáva Pavel od inaugurácie v marci 2023. Podľa ústavy ČR nemôže byť nik do funkcie prezidenta zvolený viac než dvakrát za sebou.

Podľa októbrového prieskumu agentúry STEM/MARK by Pavla za prezidenta volilo alebo možno volilo 58 percent respondentov, píše iDNES.cz. Z dovedna 40 mien verejne známych osobností by si 45 percent vybralo herca a moderátora Marka Ebena, ktorý ale svoju kandidatúru dlhodobo vylučuje, a 40 percent Andreja Babiša.
.

