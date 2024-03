Prezident P. Pavel udelí B. Clintonovi štátne vyznamenanie

Praha 11. marca (TASR) - Český prezident Petr Pavel udelí v utorok štátne vyznamenanie bývalému prezidentovi Spojených štátov Billovi Clintonovi. Oznámila to v pondelok kancelária českého prezidenta, informuje TASR.



Ceremoniál sa začne o 12.00 h na Pražskom hrade, uviedla kancelária českého prezidenta. Nespresnila však, o aké vyznamenanie pôjde.



Clinton pricestoval do Prahy v sobotu večer. V utorok sa má zúčastniť na konferencii Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť, na ktorej si účastníci pripomenú 25. výročie vstupu ČR do Severoatlantickej aliancie (NATO).



V poradí 42. prezident USA už v roku 1998 dostal najvyššie české štátne vyznamenanie, Rad bieleho leva, od exprezidenta Václava Havla, napísal spravodajský portál iRozhlas.cz. Havel vtedy poďakoval Američanom za podporu pre vstup ČR do NATO a vyjadril presvedčenie, že bez Clintona by išlo všetko oveľa pomalšie.



Clinton bol americkým prezidentom v rokoch 1993 až 2001. Českú metropolu navštívil v minulosti viackrát, s Havlom mal blízky vzťah. V roku 2011 sa zúčastnil aj na jeho štátnom pohrebe.



Bývalý šéf Bieleho domu sa má v pondelok stretnúť s českým premiérom Petrom Fialom, informoval server Novinky.cz.