Prezident Pavel vyzdvihol českú podporu Ukrajine

Praha 9. mája (TASR) - Česko si vo štvrtok pripomenulo 80. výročie konca druhej svetovej vojny spomienkovými oslavami, došlo však i k protestom. Prezident Petr Pavel v prejave na pražskom Vítkove vyzdvihol podporu svojej krajiny Ukrajine, informuje TASR podľa správ portálov iDnes.cz a Novinky.cz.



Pavel vo štvrtok večer pred koncertom na Pražskom hrade na počesť 80. rokov od ukončenia druhej svetovej vojny uviedol, že Rusko sa v súčasnosti v niektorých ohľadoch správa ako nacistické Nemecko. Vyzval zároveň, aby voliči hlasovali za strany, ktoré to s bezpečnosťou ČR myslia vážne.



„Dnešné Rusko sa bohužiaľ v niektorých ohľadoch správa tak, ako sa kedysi správalo nacistické Nemecko. Nerešpektuje medzinárodné právo, rešpektuje právo silnejšieho, napadlo suverénnu krajinu a vedie s ňou už viac ako tri roky agresívnu vojnu,“ povedal český prezident v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine.



V závere svojho prejavu uviedol, že by si želal, aby ľudia volili politikov a strán, ktorí to budú „s bezpečnosťou našej krajiny myslieť vážne“.



Ukrajinský veľvyslanec v ČR Vasyl Zvaryč na pietnom akte na Olšanských cintorínoch pripomenul, že pri oslobodzovaní pred 80 rokmi padlo aj mnoho Ukrajincov, píšu Novinky.cz.



Oslavy v Česku sprevádzali tento rok aj protestné akcie organizované opozičnými silami, ktoré hlásajú, že sú proti vojne alebo pre urovnanie vzťahov s Ruskom, pripomína server.



Poslednou udalosťou osláv Dňa víťazstva v Prahe bolo rozsvietenie laserového „lúča mieru“ z vysielacej veže na pražskom Žižkove, na ktorom sa zúčastnil aj prezident Pavel s manželkou. Podľa organizátorov má lúč pripomínať nielen koniec druhej svetovej vojny, ale aj upozorniť na súčasné konflikty. Svietiť bude v noci na piatok a v noci z piatka na sobotu.