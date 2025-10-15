< sekcia Zahraničie
Prezident Peru vymenoval novú vládu, premiérom sa stal Ernesto Álvarez
Jerí ešte pred vymenovaním novej vlády vyhlásil, že zloženie kabinetu bude uprednostňovať boj proti kriminalite, čo je podľa agentúry Reuters všeobecne považované za najnaliehavejší problém Peru.
Autor TASR
Lima 15. októbra (TASR) - Peruánsky prezident José Jerí v utorok vymenoval do funkcií prvých členov novej vlády. Premiérom sa stal niekdajší predseda ústavného súdu Ernesto Álvarez, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Álvarez (64) v rokoch 2007 až 2014 pôsobil ako sudca ústavného súdu a v roku 2012 mu i predsedal. Ministerskou hospodárstva sa stala bývalá námestníčka ministra hospodárstva Denisse Mirallesová a rezort diplomacie povedie niekdajší veľvyslanec Peru v Spojených štátoch Hugo de Zela.
Jerí v utorok ešte pred vymenovaním novej vlády vyhlásil, že zloženie kabinetu bude uprednostňovať boj proti kriminalite, čo je podľa agentúry Reuters všeobecne považované za najnaliehavejší problém Peru. Prezident preto za ministra vnútra vymenoval policajného generála vo výslužbe Vicenteho Tiburcia.
Peruánska prechodná vláda by mala spravovať krajinu do júla 2026, voľby sú naplánované na apríl. Jerí je v poradí už siedmym prezidentom Peru za posledných deväť rokov.
Peruánsky parlament v piatok odvolal prezidentku Dinu Boluarteovú pre jej „trvalú morálnu neschopnosť“ plniť povinnosti vyplývajúce z jej úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom.
Peru zažíva najhoršie obdobie politickej nestability vo svojej modernej histórii. Boluarteová sa dostala k moci po impeachmente prezidenta Pedra Castilla uprostred násilne potlačených protestov, ktoré si vyžiadali najmenej 50 obetí.
Álvarez (64) v rokoch 2007 až 2014 pôsobil ako sudca ústavného súdu a v roku 2012 mu i predsedal. Ministerskou hospodárstva sa stala bývalá námestníčka ministra hospodárstva Denisse Mirallesová a rezort diplomacie povedie niekdajší veľvyslanec Peru v Spojených štátoch Hugo de Zela.
Jerí v utorok ešte pred vymenovaním novej vlády vyhlásil, že zloženie kabinetu bude uprednostňovať boj proti kriminalite, čo je podľa agentúry Reuters všeobecne považované za najnaliehavejší problém Peru. Prezident preto za ministra vnútra vymenoval policajného generála vo výslužbe Vicenteho Tiburcia.
Peruánska prechodná vláda by mala spravovať krajinu do júla 2026, voľby sú naplánované na apríl. Jerí je v poradí už siedmym prezidentom Peru za posledných deväť rokov.
Peruánsky parlament v piatok odvolal prezidentku Dinu Boluarteovú pre jej „trvalú morálnu neschopnosť“ plniť povinnosti vyplývajúce z jej úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom.
Peru zažíva najhoršie obdobie politickej nestability vo svojej modernej histórii. Boluarteová sa dostala k moci po impeachmente prezidenta Pedra Castilla uprostred násilne potlačených protestov, ktoré si vyžiadali najmenej 50 obetí.