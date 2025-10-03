< sekcia Zahraničie
Prezident Pezeškiján chce presťahovať hlavné mesto Iránu
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v piatok vyzval na rýchle presídlenie hlavného mesta krajiny Teheránu pre preľudnenosť a ďalšie problémy týkajúce sa riadenia metropoly.
Teherán 3. októbra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v piatok vyzval na rýchle presídlenie hlavného mesta krajiny Teheránu pre preľudnenosť a ďalšie problémy týkajúce sa riadenia metropoly. TASR správu prebrala z agentúry DPA.
„Vzhľadom na existujúce problémy to už nie je len návrh, ale strategická nevyhnutnosť pre krajinu,“ povedal Pezeškiján na stretnutí s iránskymi guvernérmi, informovali v piatok tamojšie médiá. V Teheráne žije približne 15 miliónov obyvateľov.
Nedostupné bývanie, nedostatok vody, prepadanie pôdy a masívne znečistenie ovzdušia sú hlavné argumenty, o ktoré sa iránsky prezident opiera v súvislosti s návrhom presťahovať sídlo vlády z Teheránu.
Podľa iránskeho denníka Shargh zvažuje Pezeškiján presťahovanie metropoly do mesta na pobreží Perzského zálivu na juhu alebo juhovýchode krajiny. Prezident ale konkrétne miesto neuviedol. Novinári sa domnievajú, že najväčšiu podporu majú provincie Sístán a Balúčistán a Hormozgán.
Odporcovia návrhu varujú pred obrovskými nákladmi. Vzhľadom na akútnu hospodársku krízu spôsobenú novými sankciami Organizácie Spojených národov (OSN) v súvislosti s jadrovým programom Iránu považujú kritici podľa DPA toto presťahovanie za takmer nemožné.
Okrem obyvateľov mesta dochádzajú do Teheránu za prácou každý deň z jeho predmestí ďalšie približne štyri milióny ľudí, čo spôsobuje dopravné zápchy a vážne znečistenie ovzdušia. Infraštruktúra mesta je zastaraná, čo je hlavným dôvodom neustáleho prepadania pôdy. V Teheráne sú zároveň vysoké životné náklady, ktoré najmä mladým ľuďom sťažujú kúpu vlastného bytu.
DPA pripomína, že diskusia o presťahovaní hlavného mesta Iránu nie je nová a témou bola už pred iránskou revolúciou v roku 1979.
