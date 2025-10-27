< sekcia Zahraničie
Prezident Pobrežia Slonoviny Ouattara opäť zvíťazil vo voľbách
Ouattara, ktorý bol od začiatku favoritom volieb, v krajine na západe Afriky vládne od roku 2011.
Autor TASR
Yamoussoukro 27. októbra (TASR) - Víťazom sobotňajších prezidentských volieb v Pobreží Slonoviny sa stala doterajšia hlava štátu, 83-ročný Alassane Ouattara. Získal 89,77 percenta hlasov, čím si zabezpečil štvrté funkčné obdobie v úrade. Na druhom mieste s približne tromi percentami skončil podnikateľ Jean-Louis Billo a za ním bývalá prvá dáma Simone Gbagbová s 2,4 percenta. Predbežné výsledky v pondelok oznámila volebná komisia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ouattara, ktorý bol od začiatku favoritom volieb, v krajine na západe Afriky vládne od roku 2011. K moci sa prvýkrát dostal po sporných voľbách, ktoré sprevádzala občianska vojna s 3000 obeťami a v ktorých napokon zvíťazil nad svojím predchodcom Laurentom Gbagbom.
Ghagbovi a tiež bývalému generálnemu riaditeľovi švajčiarskej banky Credit Suisse Tidjanemu Thiamovi ako hlavným rivalom súčasného prezidenta účasť vo voľbách zamietli - exprezidentovi pre odsúdenie za trestný čin a bankárovi preto, že bol v čase registrácie držiteľom francúzskeho občianstva.
Ouattarovi od občianskej vojny jeho priaznivci pripisujú zásluhy za obnovu ekonomiky, zatiaľ čo kritici ho obviňujú z posilňovania svojej moci v krajine, ktorá je najväčším producentom kakaa na svete.
