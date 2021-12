Prezident českej polície Švejdar oznámil, že požiada o prepustenie

Praha 17. decembra (TASR) - Prezident Polície ČR Jan Švejdar vo štvrtok oznámil, že ministra vnútra požiada o prepustenie zo služobného pomeru k 31. marcu budúceho roka.



Švejdar na Twitteri napísal, že žiadosť ministrovi odošle v pondelok 3. januára 2022.



"Dospel som k názoru, že moje ďalšie zotrvanie vo funkcii nie je žiaduce a zbytočne by komplikovalo vecné riešenie súčasných policajných a bezpečnostných tém," napísal. Prijať toto rozhodnutie bolo preňho "v osobnej rovine ťažké; profesijne však bolo nevyhnuté".



Svoje povinnosti je do konca funkčného obdobia podľa svojich slov pripravený plniť "s plným nasadením" v prospech občanov krajiny i príslušníkov policajného zboru.



Policajný prezident svojím vyhlásením na Twitteri reagoval na správy viacerých českých médií, ktoré vo štvrtok informovali o jeho odchode.



Nastupujúci minister vnútra Vít Rakušan Švejdara údajne požiadal, aby vo funkcii skončil, napísal spravodajský server Novinky.cz.



Švejdar je policajným prezidentom od 1. decembra 2018. Český prezident Miloš Zeman ho v 8. mája 2019 povýšil do hodnosti brigádneho generála.