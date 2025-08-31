< sekcia Zahraničie
Prezident Prabowo tvrdí, že niektoré protesty hraničia s terorizmom
Autor TASR
Jakarta 31. augusta (TASR) - Indonézsky prezident Prabowo Subianto v sobotu uviedol, že niektoré činy demonštrantov hraničia s vlastizradou a terorizmom. Reagoval tak na rozsiahl protivládne protesty, vyvolané predovšetkým vysokými finančnými odmenami pre poslancov parlamentu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Právo na pokojné zhromažďovanie by malo byť rešpektované a chránené. Nemôžeme však poprieť, že existujú náznaky činov mimo zákona, dokonca proti zákonu, ktoré sa blížia k vlastizrade a terorizmu,“ povedal v prejave v prezidentskom paláci v hlavnom meste Jakarta.
Najmasovejšie protesty od nástupu prezidenta Prabowa Subianta do úradu v októbri minulého roka sa začali v pondelok v hlavnom meste Jakarta. Pôvodne ich vyvolali správy, že všetkých 580 poslancov indonézskeho parlamentu dostáva od minulého roka okrem platu mesačný príspevok na bývanie vo výške 50 miliónov rupií (približne 2600 eur), čo je takmer desaťnásobok minimálnej mzdy v Jakarte.
Vláda pritom nedávno zaviedla prísne úsporné opatrenia vrátane škrtov vo verejných stavebných projektoch, zdravotníctve a vzdelávaní.
Protesty sú najväčšie odkedy Prabowo nastúpil do funkcie prezidenta. Eskalovali po tom, čo vo štvrtok v Jakarte zrazilo a zabilo obrnené policajné vozidlo 21-ročného vodiča motocyklového taxíka. Prezident nariadil vyšetrenie jeho smrti a prisľúbil pomoc jeho rodine. V súvislosti s incidentom bolo zadržaných sedem policajtov, ktorých vypočujú.
Najmenej traja ľudia zahynuli pri požiari, ktorý zapálili protestujúci v sídle parlamentu a mestskej rady v meste Makasar, v provincii Južné Sulawesi, vo východnej časti Indonézie.
