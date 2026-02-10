< sekcia Zahraničie
Prezident Ramaphosa hovoril s Putinom o návrate občanov JAR z Donbasu
Autor TASR
Johannesburg/Moskva 10. februára (TASR) - Prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa v utorok hovoril so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom o návrate Juhoafričanov, ktorí boli zlákaní bojovať bojovať na Ukrajine. Informovala o tom Ramaphosaova kancelária, píše TASR podľa agentúry AFP.
Juhoafrická vláda ešte v novembri oznámila, že prijala tiesňové volania od 17 mužov, ktorí uviazli na východe Ukrajiny po tom, ako boli podvodom nalákaní pridať sa k žoldnierskym jednotkám.
„Prezident Ramaphosa a prezident Putin prisľúbili podporu pre proces návratu Juhoafričanov bojujúcich po boku ruských síl na Ukrajine,“ uviedla kancelária juhoafrického prezidenta vo vyhlásení. „V tejto súvislosti budú tímy oboch strán pokračovať v rokovaniach s cieľom finalizovať tento proces,“ dodala.
AFP zdôrazňuje, že medzi osobami obvinenými z náboru mužov do ruských žoldnierskych jednotiek na Ukrajine je aj dcéra bývalého juhoafrického prezidenta Jacoba Zumu. JAR už vlani svojich občanov varovala, aby nenaleteli na náborové podvody.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v novembri uviedlo, že medzi ruskými vojakmi bolo identifikovaných viac ako 1400 občanov z 36 afrických krajín, pripomína AFP.
Agentúra oslovila štyroch obyvateľov Kene, ktorí sa nedávno vrátili z Ruska a kam ich podvodom nalákala náborová organizácia v Nairobi. Údajne im sľubovala dobre platené miesta.
V decembri kenské úrady uviedli, že približne 200 občanov odišlo bojovať na Ukrajinu, z ktorých 23 bolo medzičasom repatriovaných. Spomínaní štyria Keňania pre AFP uviedli, že skutočné počty kenských bojovníkov na Ukrajine sú zrejme vyššie.
