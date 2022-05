Prezident Ramaphosa:Vakcíny proti covidu vyrobené v JAR sa nepredávajú

Pretória 24. mája (TASR) - Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa vyzval v utorok ostatné krajiny, aby nakupovali vakcíny proti koronavírusu vyrobené v JAR. Apeloval na to počas spoločnej tlačovej konferencie s hosťom, nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry DPA.



Ramaphosa sa poďakoval Nemecku za pomoc pri zriadení výrobného zariadenia na vakcíny proti koronavírusu.



"Toto úsilie však utrpelo porážku," povedal prezident JAR. "Výrobu vakcín v Juhoafrickej republike sme spustili vlani, teraz však zisťujeme, že nemáme žiadnych kupcov pre vakcíny, ktoré sa vyrábajú v Afrike," informoval.



"Pre nás je to teraz veľmi znepokojujúca záležitosť a mala by znepokojovať aj vás. Sme presvedčení, že vakcíny odporučené Afrike by sa mali vyrábať v Afrike," uviedol Ramaphosa.