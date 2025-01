Prezident SAE privítal zvolenie Awna za prezidenta Libanonu

Dubaj 12. jnauára (TASR) - Prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján blahoželal v sobotu novej libanonskej hlave štátu Džúzífovi Awnovi k zvoleniu do funkcie a vyjadril nádej, že v Bejrúte sa opätovne otvorí veľvyslanectvo jeho krajiny. Uviedli to tamojšie štátne médiá. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Šejk v telefonickom rozhovore uviedol, že dúfa v spoluprácu "v prospech a v záujme prosperity oboch krajín a ich ľudu, čím sa posilní bezpečnosť a stabilita v regióne", citovala štátna tlačová agentúra WAM.



Obaja lídri sa tiež podľa tejto agentúry dohodli "podniknúť nevyhnutné kroky v záujme opätovného otvorenia ambasády SAE v Bejrúte". Emiráty, rovnako ako viacero ďalších štátov Perzského zálivu, odvolali svojich diplomatov z Libanonu ešte v októbri 2021 "na znak solidarity" so Saudskou Arábiou po kritike zo strany libanonského ministra na adresu vojenskej intervencie v Jemene, na ktorej čele stál Rijád, pripomína AFP.



Awna, doterajšieho veliteľa libanonských ozbrojených síl, za prezidenta Libanonu zvolili vo štvrtok 9. januára. Voľba hlavy štátu sa pritom libanonskému parlamentu vydarila až na 13. pokus. Jeho zvolenie privítali Spojené štáty i Saudská Arábia. Libanon bol bez prezidenta od októbra 2022, keď sa skončil mandát Míšála Awna.