Prezident SAE sa vo Francúzsku stretne s Macronom

Paríž 18. júla (TASR) - Prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Mumammad bin Zájid Nahján pristál v nedeľu v Paríži na svojej prvej zahraničnej ceste od nástupu do úradu. Vo Francúzsku by mal rokovať o dohodách v oblasti energií a dopravy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zájid Nahján sa má v pondelok v Elyzejskom paláci stretnúť s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



Hlavným bodom návštevy by pravdepodobne malo byť prisľúbenie záruk zo strany SAE na dodávky zásob uhľovodíkov do Francúzska, píše AFP s odvolaním sa na poradcu francúzskeho prezidenta.



Francúzsko sa podľa tohto zdroja usiluje diverzifikovať svoje zdroje z dôvodu konfliktu na Ukrajine. SAE a Francúzsko by počas trojdňovej návštevy Zájida Nahjjána mali podpísať aj dohody v oblasti dopravy a spracovania odpadu.



Vzťahy medzi týmito dvomi krajinami sa v posledných rokoch výrazne prehĺbili, píše AFP. V hlavnom meste SAE Abú Zabí sa nachádza zahraničná pobočka parížskeho múzea Louvre a Spojené arabské emiráty vlani v decembri podpísali kontrakt vo výške 14 miliárd eur na nákup 80 francúzskych stíhačiek Rafale.